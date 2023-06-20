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ЕВРО-2024: в группе сборной Азербайджана Австрия примет Швецию, Бельгия на выезде сыграет с Эстонией

ЕВРО-2024: в группе сборной Азербайджана Австрия примет Швецию, Бельгия на выезде сыграет с Эстонией Сегодня будут подведены итоги IV тура отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу.
Футбол
20 июня 2023 г. 07:45
ЕВРО-2024: в группе сборной Азербайджана Австрия примет Швецию, Бельгия на выезде сыграет с Эстонией

Сегодня будут подведены итоги IV тура отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу.

Как сообщает Report, в пяти группах всего будет проведено 11 встреч.

В группе F, где находится сборная Азербайджана, пройдут два матча. Лидирующая в турнирной таблице Австрия примет Швецию, сборная Бельгии на выезде сыграет с Эстонией.

Отборочный раунд ЕВРО-2024

IV тур

20 июня

Группа А

22:45 Шотландия - Грузия
22:45 Норвегия - Кипр

Очки: Шотландия – 9 (за 3 игры), Грузия – 4 (2), Испания – 3 (2), Норвегия – 1 (3), Кипр – 0 (2)

Группа Е

22:45. Молдова - Польша
22:45. Фарерские острова - Албания

Очки: Чехия – 7 (за 3 игры), Польша – 3 (2), Албания – 3 (2), Молдова – 2 (3), Фарерские острова – 1 (2)

Группа F

22:45. Австрия - Швеция
22:45. Эстония – Бельгия

Очки: Австрия - 7 очков (по 3 играм), Бельгия - 4 (2), Швеция - 3 (2), Эстония - 1 (2), Азербайджан - 1 (3)

Группа G

22:45. Венгрия – Литва
22:45. Болгария - Сербия

Очки: Сербия - 6 (за 2 игры), Венгрия - 4 (2), Черногория - 4 (3), Литва - 1 (2), Болгария - 1 (3)

Группа J

22:45. Исландия - Португалия
22:45. Босния и Герцеговина – Люксембург
22:45. Лихтенштейн - Словакия

Очки: Португалия – 9, Словакия – 7, Люксембург – 4, Босния и Герцеговина – 3, Исландия – 3, Лихтенштейн – 0.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Azərbaycan millisinin qrupunda Avstriya İsveçi, Estoniya Belçikanı qəbul edəcək

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