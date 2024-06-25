ЕВРО-2024: Испания обыгрывает Албанию после первого тайма матча третьего тура

В рамках проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу начался матч третьего тура группового этапа между сборными Албании и Испании.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Албании и Испании начался второй тайм.

Как сообщает Report , после первой половины игры испанцы ведут в счете - 1:0.

Единственный гол на 13-й минуте забил Ферран Торрес.

2024-06-24 23:00

В рамках проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу начался матч третьего тура группового этапа между сборными Албании и Испании.

Как сообщает Report , игра проходит в Дюссельдорфе на "Эсприт Арене" ("Меркур Шпиль-Арена").

Встречу обслуживает рефери ФИФА из Швеции Гленн Нюберг.

Отметим, что Испания уже гарантировала себе выход в 1/8 финала. К началу матча турнирная таблица выглядит следующим образом: