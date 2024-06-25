ЕВРО-2024: Испания обыгрывает Албанию после первого тайма матча третьего тура

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Албании и Испании начался второй тайм.
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Единственный гол на 13-й минуте забил Ферран Торрес.
2024-06-24 23:00
В рамках проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу начался матч третьего тура группового этапа между сборными Албании и Испании.
Как сообщает
Встречу обслуживает рефери ФИФА из Швеции Гленн Нюберг.
Отметим, что Испания уже гарантировала себе выход в 1/8 финала. К началу матча турнирная таблица выглядит следующим образом:
|Группа B
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Испания
|1 : 0
|24.06
|3 : 0
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|Италия
|0 : 1
|2 : 1
|24.06
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|Албания
|24.06
|1 : 2
|2 : 2
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|4
|Хорватия
|0 : 3
|24.06
|2 : 2
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1