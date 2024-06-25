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ЕВРО-2024: Испания обыгрывает Албанию после первого тайма матча третьего тура

ЕВРО-2024: Испания обыгрывает Албанию после первого тайма матча третьего тура В рамках проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу начался матч третьего тура группового этапа между сборными Албании и Испании.
Футбол
25 июня 2024 г. 00:12
ЕВРО-2024: Испания обыгрывает Албанию после первого тайма матча третьего тура

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Албании и Испании начался второй тайм.

Как сообщает Report, после первой половины игры испанцы ведут в счете - 1:0.

Единственный гол на 13-й минуте забил Ферран Торрес.

2024-06-24 23:00

В рамках проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу начался матч третьего тура группового этапа между сборными Албании и Испании.

Как сообщает Report, игра проходит в Дюссельдорфе на "Эсприт Арене" ("Меркур Шпиль-Арена").

Встречу обслуживает рефери ФИФА из Швеции Гленн Нюберг.

Отметим, что Испания уже гарантировала себе выход в 1/8 финала. К началу матча турнирная таблица выглядит следующим образом:

Группа B 1 2 3 4 И В Н П Мячи О
1 Испания 1 : 0 24.06 3 : 0 2 2 0 0 4-0 6
2 Италия 0 : 1 2 : 1 24.06 2 1 0 1 2-2 3
3 Албания 24.06 1 : 2 2 : 2 2 0 1 1 3-4 1
4 Хорватия 0 : 3 24.06 2 : 2 2 0 1 1 2-5 1
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