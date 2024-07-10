ЕВРО-2024: В Дортмунде болельщики сборной Нидерландов напали на английских фанатов

Болельщики сборной Нидерландов напали на английских фанатов перед матчем национальных команд в полуфинале чемпионата Европы по футболу, проходящего в Германии.

Болельщики сборной Нидерландов напали на английских фанатов перед матчем национальных команд в полуфинале чемпионата Европы по футболу, проходящего в Германии.

Как передает Report , об этом сообщила газета Daily Mail.

Отмечается, что болельщики сборной Нидерландов устроили ряд нападений на англичан в разных барах Дортмунда. В результате инцидентов, по информации источника, ранены пять болельщиков сборной Англии.

По словам сотрудника одного из баров, драка началась после того, как нидерландские болельщики попытались украсть флаг Англии, они также бросали табуретки, скамейки и бутылки.

Матч полуфинала ЕВРО-2024 между сборными Англии и Нидерландов пройдет сегодня в Дортмунде и начнется в 23:00 по бакинскому времени.