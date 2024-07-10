ЕВРО-2024: Испания обыгрывает Францию после первой половины матча 1/2 финала

Сборная Испании по футболу после первой половины матча 1/2 финала чемпионата Европы обыгрывает Францию - 2:1.
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Однако, испанцы всего за четыре минуты изменили статус-кво в свою пользу. Сначала на 21-й минуте отличился вингер сборной Испании Ламин Ямаль, затем на 25-й минуте Дани Ольмо вывел "красную фурию" вперед.
В Берлине на "Альянц-Арене" стартовал первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Франции.
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Напомним, что испанцы в четвертьфинале обыграли в серии послематчевых пенальти немцев, а Франция оказалась сильнее Португалии.