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ЕВРО-2024: Испания обыгрывает Францию после первой половины матча 1/2 финала

ЕВРО-2024: Испания обыгрывает Францию после первой половины матча 1/2 финала В Берлине на "Альянц-Арене" стартовал первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Франции.
Футбол
10 июля 2024 г. 00:13
ЕВРО-2024: Испания обыгрывает Францию после первой половины матча 1/2 финала

Сборная Испании по футболу после первой половины матча 1/2 финала чемпионата Европы обыгрывает Францию - 2:1.

Как сообщает Report, счет на 9-й минуте открыл игрок французской сборной Коло Муани.

Однако, испанцы всего за четыре минуты изменили статус-кво в свою пользу. Сначала на 21-й минуте отличился вингер сборной Испании Ламин Ямаль, затем на 25-й минуте Дани Ольмо вывел "красную фурию" вперед.

2024-07-09 23:00

В Берлине на "Альянц-Арене" стартовал первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Франции.

Как передает Report, игру обслуживает бригада арбитров из Словении под руководством рефери ФИФА Славко Винчича.

Напомним, что испанцы в четвертьфинале обыграли в серии послематчевых пенальти немцев, а Франция оказалась сильнее Португалии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAVRO-2024: İspaniya - Fransa matçında ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB - 5

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