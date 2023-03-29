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ЕВРО-2024: Турция проиграла дома, а Испания в гостях

ЕВРО-2024: Турция проиграла дома, а Испания в гостях Завершился второй тур отборочного этапа ЕВРО-2024 по футболу.
Футбол
29 марта 2023 г. 00:52
ЕВРО-2024: Турция проиграла дома, а Испания в гостях

Завершился второй тур отборочного этапа ЕВРО-2024 по футболу.

Как передает Report, всего было сыграно 7 игр в трех группах.

В первом матче дня Грузия дома сыграла вничью с Норвегией – 1:1.

Сборная Турции, обыгравшая Армению в первом туре, принимала Хорватию в группе D. Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0.

ЕВРО-2024, отборочный этап

II тур

28 марта

Группа А

20:00. Грузия – Норвегия – 1:1

22:45. Шотландия – Испания – 2:0

Очки: Шотландия - 6. Испания - 3, Норвегия - 1, Грузия - 1 (1 игра), Кипр - 0 (1 игра).

Группа D

22:45. Турция – Хорватия – 0:2

22:45. Уэльс - Латвия - 1:0

Очки: Уэльс - 4, Хорватия - 4, Турция - 3, Армения - 0 (1 игра), Латвия - 0 (1 игра).

Группа I

22:45. Швейцария - Израиль - 3:0

22:45. Румыния – Беларусь - 2:1

22:45. Косово - Андорра - 1:1

Очки: Швейцария - 6, Румыния - 6. Косово - 2, Андорра - 1, Израиль - 1. Беларусь - 0.

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