ЕВРО-2024: Стартовал третий тур отборочного раунда

Стартовал третий тур футбольного отборочного раунда ЕВРО-2024.

Стартовал третий тур футбольного отборочного раунда ЕВРО-2024.

Как передает Report, в первый игровой день в пяти группах было проведено 12 матчей.

В группе D сборная Турции в гостях победила со счетом 3:2 Латвию.

Финалист последнего чемпионата мира Франция выиграла у Гибралтара, Англия разгромила Мальту, а Швейцария одолела Андорры.

Отборочный раунд ЕВРО-2024

III тур

Группа В

22:45. Гибралтар – Франция – 0:3

22:45. Греция — Ирландия — 2:1

Очки: Франция - 9, Греция - 6 (2 игры), Нидерланды - 3 (2), Ирландия - 0 (2), Гибралтар - 0 (3).

Группа С

22:45. Мальта – Англия – 0:4

22:45. Северная Македония – Украина – 2:3

Очки: Англия - 9, Украина - 3 (2), Италия - 3 (2), Северная Македония - 3 (2), Мальта - 0.

Группа D

22:45. Уэльс – Армения – 2:4

22:45. Латвия – Турция – 2:3

Очки: Хорватия - 4 (2 игры), Уэльс - 4 (2), Турция - 3 (2), Армения - 0 (1), Латвия - 0 (1).

Группа Н

20:00. Финляндия – Словения – 2:0

22:45. Дания – Северная Ирландия – 1:0

22:45. Сан-Марино – Казахстан – 0:3

Очки: Словения - 6, Дания - 3, Казахстан - 3, Финляндия - 3, Северная Ирландия - 3, Сан-Марино - 0.

Группа I

22:45. Андорра — Швейцария — 1:2

22:45. Беларусь – Израиль – 1:2

22:45. Косово – Румыния – 0:0

Очки: Швейцария - 6, Румыния - 6, Косово - 2, Андорра - 1, Израиль - 1, Беларусь - 0.