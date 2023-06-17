ЕВРО-2024: Стартовал третий тур отборочного раунда

Стартовал третий тур футбольного отборочного раунда ЕВРО-2024.
Как передает Report, в первый игровой день в пяти группах было проведено 12 матчей.
В группе D сборная Турции в гостях победила со счетом 3:2 Латвию.
Финалист последнего чемпионата мира Франция выиграла у Гибралтара, Англия разгромила Мальту, а Швейцария одолела Андорры.
Отборочный раунд ЕВРО-2024
III тур
Группа В
22:45. Гибралтар – Франция – 0:3
22:45. Греция — Ирландия — 2:1
Очки: Франция - 9, Греция - 6 (2 игры), Нидерланды - 3 (2), Ирландия - 0 (2), Гибралтар - 0 (3).
Группа С
22:45. Мальта – Англия – 0:4
22:45. Северная Македония – Украина – 2:3
Очки: Англия - 9, Украина - 3 (2), Италия - 3 (2), Северная Македония - 3 (2), Мальта - 0.
Группа D
22:45. Уэльс – Армения – 2:4
22:45. Латвия – Турция – 2:3
Очки: Хорватия - 4 (2 игры), Уэльс - 4 (2), Турция - 3 (2), Армения - 0 (1), Латвия - 0 (1).
Группа Н
20:00. Финляндия – Словения – 2:0
22:45. Дания – Северная Ирландия – 1:0
22:45. Сан-Марино – Казахстан – 0:3
Очки: Словения - 6, Дания - 3, Казахстан - 3, Финляндия - 3, Северная Ирландия - 3, Сан-Марино - 0.
Группа I
22:45. Андорра — Швейцария — 1:2
22:45. Беларусь – Израиль – 1:2
22:45. Косово – Румыния – 0:0
Очки: Швейцария - 6, Румыния - 6, Косово - 2, Андорра - 1, Израиль - 1, Беларусь - 0.