ЕВРО-2024: Сборная Грузии сравняла счет в матче с Турцией

В рамках первого тура групповой стадии ЕВРО-2024 по футболу в Германии начался матч между сборными Турции и Грузии (группа F).

Грузия сравняла счет в игре со сборной Турции в рамках первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу в Германии.

Как передает Report , на 32-й минуте матча Георги Микаутадзе замкнул передачу в штрафную Гиоргия Кочорашвили.

20:29

Сборная Турции по футболу открыла счет в мачте первого тура групповой стадии ЕВРО-2024 против Грузии.

Как сообщает Report , на 25-й минуте встречи отличился Мерт Мюлдюр.

Спустя две минуты турки забили еще один гол, но он был отменен решением VAR.

20:00

В рамках первого тура групповой стадии ЕВРО-2024 по футболу в Германии начался матч между сборными Турции и Грузии (группа F).

Как передает Report , стартовый свисток игры прозвучал в 20:00 по бакинскому времени.

Матч судит аргентинский рефери Факундо Тельо.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 14 июля.