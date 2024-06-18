ЕВРО-2024: Сборная Грузии сравняла счет в матче с Турцией

Грузия сравняла счет в игре со сборной Турции в рамках первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу в Германии.
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Сборная Турции по футболу открыла счет в мачте первого тура групповой стадии ЕВРО-2024 против Грузии.
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Спустя две минуты турки забили еще один гол, но он был отменен решением VAR.
В рамках первого тура групповой стадии ЕВРО-2024 по футболу в Германии начался матч между сборными Турции и Грузии (группа F).
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Матч судит аргентинский рефери Факундо Тельо.
Отметим, что чемпионат Европы завершится 14 июля.