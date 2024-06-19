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ЕВРО-2024: Швейцария сравняла счет в матче с Шотландией

ЕВРО-2024: Швейцария сравняла счет в матче с Шотландией В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, стартовал последний матч дня.
Футбол
19 июня 2024 г. 23:31
ЕВРО-2024: Швейцария сравняла счет в матче с Шотландией

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шагири сравнял счет в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу против Шотландии.

Как сообщает Report, игрок отличился на 26-й минуте встречи после ошибки шотландцев в защите.

23:24

Сборная Шотландии по футболу открыла счет в матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы против Швейцарии.

Как сообщает Report, мяч в свои ворота на 13-й минуте забил Фабиан Шер.

Игра проходит в условиях равной борьбы.

23:07

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, стартовал последний матч дня.

Как сообщает Report, в группе А встречаются сборные Шотландии и Швейцарии.

Судит матч словацкая бригада арбитров во главе с арбитром ФИФА Иваном Кружляком.

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