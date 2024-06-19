ЕВРО-2024: Швейцария сравняла счет в матче с Шотландией

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шагири сравнял счет в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу против Шотландии.
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23:24
Сборная Шотландии по футболу открыла счет в матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы против Швейцарии.
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Игра проходит в условиях равной борьбы.
23:07
В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, стартовал последний матч дня.
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Судит матч словацкая бригада арбитров во главе с арбитром ФИФА Иваном Кружляком.