ЕВРО-2024: состоялись очередные игры II тура отборочного этапа

В рамках отборочного этапа ЕВРО-2024 состоялись еще восемь матчей второго тура.

В рамках отборочного этапа ЕВРО-2024 состоялись еще восемь матчей второго тура.

Как сообщает Report , игры прошли между сборными в группах B, E, F и G.

В группе F, где сборная Азербайджана уступила Швеции со счетом 5:0, Австрия одержала победу над Эстонией со счетом 2:1.

Франция и Нидерланды, которые считаются фаворитами в группе В, одержали победы над Ирландией (0:1) и Гибралтаром (3:0) соответственно.

ЕВРО-2024, отборочный этап

II тур

24 марта

Группа В

22:45. Нидерланды – Гибралтар – 3:0

Голы: Мемфис Депай, 23', Натан Аке, 50', 82'.

22:45. Ирландия – Франция – 0:1

Гол: Бенджамин Павар, 50'.

Очки: Франция - 6. Греция - 3, Нидерланды - 3. Ирландия - 0, Гибралтар - 0.

Группа Е

22:45. Польша – Албания – 1:0

Гол: Кароль Свидерски, 41'.

22:45. Молдова – Чехия – 0:0

Очки: Чехия - 4. Польша - 3. Молдова - 2. Фарерские острова - 1, Албания - 0.

Группа F

22:45. Швеция – Азербайджан – 5:0

Голы: Эмиль Форсберг, 38', Бахлул Мустафазаде, 65' (автогол), Виктор Дьокереш, 79', Йеспер Карлссон, 88', Антони Эланга, 89'.

22:45. Австрия — Эстония — 2:1

Голы: Флориан Кайнц, 68', Михаэль Грегорич, 88' - Рауно Саппинен, 25'.

Очки: Австрия - 6. Бельгия - 3, Швеция - 3. Эстония - 0, Азербайджан - 0.

Группа G

22:45. Венгрия – Болгария – 3:0

Голы: Балинт Весей, 7', Доминик Шобошлай, 26', Мартин Адам, 39'.

22:45. Черногория – Сербия – 0:2

Голы: Душан Влахович, 78', 90+6'.

Очки: Сербия – 6. Венгрия – 3, Черногория – 3. Литва – 0, Болгария – 0.