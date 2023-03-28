ЕВРО-2024: состоялись очередные игры II тура отборочного этапа

В рамках отборочного этапа ЕВРО-2024 состоялись еще восемь матчей второго тура.
Как сообщает
В группе F, где сборная Азербайджана уступила Швеции со счетом 5:0, Австрия одержала победу над Эстонией со счетом 2:1.
Франция и Нидерланды, которые считаются фаворитами в группе В, одержали победы над Ирландией (0:1) и Гибралтаром (3:0) соответственно.
ЕВРО-2024, отборочный этап
II тур
24 марта
Группа В
22:45. Нидерланды – Гибралтар – 3:0
Голы: Мемфис Депай, 23', Натан Аке, 50', 82'.
22:45. Ирландия – Франция – 0:1
Гол: Бенджамин Павар, 50'.
Очки: Франция - 6. Греция - 3, Нидерланды - 3. Ирландия - 0, Гибралтар - 0.
Группа Е
22:45. Польша – Албания – 1:0
Гол: Кароль Свидерски, 41'.
22:45. Молдова – Чехия – 0:0
Очки: Чехия - 4. Польша - 3. Молдова - 2. Фарерские острова - 1, Албания - 0.
Группа F
22:45. Швеция – Азербайджан – 5:0
Голы: Эмиль Форсберг, 38', Бахлул Мустафазаде, 65' (автогол), Виктор Дьокереш, 79', Йеспер Карлссон, 88', Антони Эланга, 89'.
22:45. Австрия — Эстония — 2:1
Голы: Флориан Кайнц, 68', Михаэль Грегорич, 88' - Рауно Саппинен, 25'.
Очки: Австрия - 6. Бельгия - 3, Швеция - 3. Эстония - 0, Азербайджан - 0.
Группа G
22:45. Венгрия – Болгария – 3:0
Голы: Балинт Весей, 7', Доминик Шобошлай, 26', Мартин Адам, 39'.
22:45. Черногория – Сербия – 0:2
Голы: Душан Влахович, 78', 90+6'.
Очки: Сербия – 6. Венгрия – 3, Черногория – 3. Литва – 0, Болгария – 0.