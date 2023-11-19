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ЕВРО-2024: Швейцария, Румыния и Нидерланды вышли в финальную стадию

ЕВРО-2024: Швейцария, Румыния и Нидерланды вышли в финальную стадию Футболисты сборных Швейцарии, Румынии и Нидерландов стали участниками чемпионата Европы 2024 года.
Футбол
19 ноября 2023 г. 01:51
ЕВРО-2024: Швейцария, Румыния и Нидерланды вышли в финальную стадию

Футболисты сборных Швейцарии, Румынии и Нидерландов стали участниками чемпионата Европы 2024 года.

Как передает Report, сборная Швейцарии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Косова на своем поле, а сборная Румынии в гостевой встрече переиграла команду Израиля (2:1). Швейцарцы и румыны занимают первые две строчки в турнирной таблице группы I, набрав 19 и 17 очков соответственно, и стали недосягаемыми для израильтян, которые имеют в активе 12 очков. По итогам отборочного раунда в финальную часть чемпионата Европы выходят две лучшие команды из каждой группы.

В другом матче игрового дня сборная Нидерландов дома была сильнее команды Ирландии (1:0). Благодаря этой победе нидерландские футболисты набрали 15 очков и теперь не опустятся ниже второй строчки в турнирной таблице группы B. Третьей идет команда Греции с 12 очками, но греки уступают сопернику по дополнительным показателям. Ранее из группы B на чемпионат Европы вышла сборная Франции.

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