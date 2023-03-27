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ЕВРО-2024: начался матч Швеция - Азербайджан

ЕВРО-2024: начался матч Швеция - Азербайджан Объявлены стартовые составы сборных Швеции и Азербайджана, которые встретятся во II туре отборочного этапа ЕВРО-2024.
Футбол
27 марта 2023 г. 22:48
ЕВРО-2024: начался матч Швеция - Азербайджан

В Стокгольме стартовал матч второго тура отборочного раунда ЕВРО-2024 между сборными Швеции и Азербайджана.

Как передает Report, стартовый свисток прозвучал в 22:45 по бакинскому времени.

Матч обслуживает судейская бригада во главе с французом Стефани Фраппар.

22:42

Объявлены стартовые составы сборных Швеции и Азербайджана, которые встретятся во II туре отборочного этапа ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, с первых минут на поле выйдут следующие игроки:

Швеция: 1. Робин Ульсен, 3. Виктор Линделёф (к), 5. Яльмар Экдаль, 2.Линус Вальквист, 6. Габриэль Гудмундссон, 18. Самуэль Густафссон, 19. Маттиас Сванберг, 10. Эмиль Форсберг, 21. Деян Кулусевски, 17. Виктор Дьокереш, 9. Александер Исак.

Главный тренер: Янне Андерссон.

Азербайджан: 1. Эмиль Балаев, 4. Бахлул Мустафазаде, 18. Антон Кривоцюк, 3. Эльвин Джафаргулиев, 6. Ходжат Ахверди, 20. Ричард Альмейда, 8. Эмин Махмудов (к), 10. Алексей Исаев, 17. Торал Байрамов, 11. Рамиль Шейдаев, 9. Ренат Дадашов.

Главный тренер: Джанни Де Бьязи.

Отметим, что матч на "Friends Arena" в Стокгольме начнется в 22:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: İsveç - Azərbaycan oyunu başlayıb

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