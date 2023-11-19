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ЕВРО-2024: Сербия и Черногория будут бороться за выход в финальную стадию

ЕВРО-2024: Сербия и Черногория будут бороться за выход в финальную стадию Сегодня в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу будет дан старт играм последнего тура.
Футбол
19 ноября 2023 г. 10:11
ЕВРО-2024: Сербия и Черногория будут бороться за выход в финальную стадию

Сегодня в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу будет дан старт играм последнего тура.

Как сообщает Report, по итогам девяти игр определятся обладатели путевок в финальную стадию турнира в группах A, F, G и J.

До заключительного тура в этих группах Испания, Шотландия, Австрия, Бельгия, Венгрия, Португалия и Словакия уже гарантировали выход в финальную стадию. Сегодня к ним присоединится только одна команда в группе G. Это будет либо Сербия, либо Черногория.

Если сербы не проиграют аутсайдеру Болгарии на своем поле, они получат право играть на ЕВРО-2024. Чтобы поехать на континентальный чемпионат в Германию, Черногории нужно обыграть Венгрию и надеяться, что Сербия проиграет.

Отборочный раунд ЕВРО-2024
Х тур
19 ноября

Группа А
23:45. Шотландия – Норвегия
23:45. Испания - Грузия
Очки: Испания – 18 очков, Шотландия – 16, Норвегия – 10, Грузия – 8, Кипр – 0.

Группа F
21:00. Бельгия - Азербайджан
21:00. Швеция - Эстония
Очки: Австрия – 19, Бельгия – 17, Швеция – 7, Азербайджан – 7, Эстония – 1.

Группа G
18:00. Венгрия – Черногория
18:00. Сербия – Болгария
Очки: Венгрия – 15, Сербия – 13, Черногория – 11, Литва – 6, Болгария – 3.

Группа J
23:45. Босния и Герцеговина – Словакия
23:45. Лихтенштейн - Люксембург
23:45. Португалия – Исландия
Очки: Португалия – 27, Словакия – 19, Люксембург – 14, Исландия – 10, Босния и Герцеговина – 9, Лихтенштейн – 0.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Serbiya və ya Monteneqro bu gün final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq

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