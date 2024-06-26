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Евро-2024: Сегодня завершатся матчи группового этапа

Евро-2024: Сегодня завершатся матчи группового этапа Сегодня завершатся матчи группового этапа чемпионата Европы, организованного в Германии.
Футбол
26 июня 2024 г. 08:03
Евро-2024: Сегодня завершатся матчи группового этапа

Сегодня завершатся матчи группового этапа чемпионата Европы, организованного в Германии.

Как сообщает Report, заключительные матчи III тура пройдут в группах E и F.

Сборные Словакии и Румынии встретятся во Франкфурте в группе E. На данный момент у обеих команд по 3 очка. Румыния является лидером группы, а Словакия находится на третьем месте. В другом матче группы встретятся сборные Бельгии и Украины. Встреча состоится в Штутгарте.

Обе игры начнутся в 20:00 по бакинскому времени.

26 июня

Евро-2024

Группа Е, III тур

20:00. Словакия-Румыния

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия).

"Франкфурт Арена".

20:00. Украина-Бельгия

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия).

Штутгарт, "MHP Arena".

1 Румыния 2 1 0 1 3-2 3
2 Бельгия 2 1 0 1 2-1 3
3 Словакия 2 1 0 1 2-2 3
4 Украина 2 1 0 1 2-4 3

В группе F встретятся Чехия и Турция. Встреча пройдет в Гамбурге. У сборной Турции, занимающей второе место, 3 очка, у Чехии 1 очко. В другом матче группы Португалия схлестнется со сборной Грузии. Матч пройдет в Хельсинки. У сборной Португалии 6 очков, у Грузии 1 очко.

Обе игры в группе F начнутся в 23:00.

Группа F, тур III

23:00. Чехия - Турция

Судья: Иштван Ковач (Румыния).

Гамбург, Фолькспаркштадион.

23:00. Грузия - Португалия

Судья: Сандро Шерер (Швейцария).

Хельзенкирхен, "Фельтинс Арена".

1 Португалия 2 2 0 0 5-1 6
2 Турция 2 1 0 1 3-4 3
3 Чехия 2 0 1 1 2-3 1
4 Грузия 2 0 1 1 2-4 1

Отметим, что чемпионат Европы завершится 14 июля.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Qrup mərhələsinin oyunlarına bu gün yekun vurulacaq

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