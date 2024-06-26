Евро-2024: Сегодня завершатся матчи группового этапа

Сегодня завершатся матчи группового этапа чемпионата Европы, организованного в Германии.
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Сборные Словакии и Румынии встретятся во Франкфурте в группе E. На данный момент у обеих команд по 3 очка. Румыния является лидером группы, а Словакия находится на третьем месте. В другом матче группы встретятся сборные Бельгии и Украины. Встреча состоится в Штутгарте.
Обе игры начнутся в 20:00 по бакинскому времени.
26 июня
Евро-2024
Группа Е, III тур
20:00. Словакия-Румыния
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия).
"Франкфурт Арена".
20:00. Украина-Бельгия
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия).
Штутгарт, "MHP Arena".
|1
|Румыния
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|2
|Бельгия
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|3
|Словакия
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|4
|Украина
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
В группе F встретятся Чехия и Турция. Встреча пройдет в Гамбурге. У сборной Турции, занимающей второе место, 3 очка, у Чехии 1 очко. В другом матче группы Португалия схлестнется со сборной Грузии. Матч пройдет в Хельсинки. У сборной Португалии 6 очков, у Грузии 1 очко.
Обе игры в группе F начнутся в 23:00.
Группа F, тур III
23:00. Чехия - Турция
Судья: Иштван Ковач (Румыния).
Гамбург, Фолькспаркштадион.
23:00. Грузия - Португалия
Судья: Сандро Шерер (Швейцария).
Хельзенкирхен, "Фельтинс Арена".
|1
|Португалия
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2
|Турция
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|3
|Чехия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|4
|Грузия
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
Отметим, что чемпионат Европы завершится 14 июля.