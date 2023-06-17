ЕВРО-2024: В отборочном раунде состоятся еще 11 матчей

Сегодня завершится третий тур футбольного отборочного раунда ЕВРО-2024.

Сегодня завершится третий тур футбольного отборочного раунда ЕВРО-2024.

Как передает Report, всего во второй игровой день в пяти группах состоятся 11 матчей.

Сборная Азербайджана, находящаяся в группе F, примет Эстонию на "Далга Арене". В другом матче этой группы Австрия в гостях сыграет с Бельгией.

Отборочный этап ЕВРО-2024

III тур

17 июня

Группа А

20:00. Норвегия - Шотландия

22:45. Португалия - Босния и Герцеговина

22:45. Кипр - Грузия

Очки: Шотландия - 6, Испания - 3, Норвегия - 1, Грузия - 1 (1 игра), Кипр - 0 (1).

Группа Е

22:45. Албания - Молдова

22:45. Фарерские острова - Чехия

Очки: Чехия – 4, Польша – 3, Молдова – 2. Фарерские острова – 1 (1), Албания – 0 (1)

Группа F

20:00. Азербайджан - Эстония

22:45. Бельгия - Австрия

Очки: Австрия - 6, Бельгия - 3 (1), Швеция - 3, Эстония - 0 (1), Азербайджан - 0

Группа G

22:45 Литва - Болгария

22:45. Черногория Венгрия

Очки: Сербия – 6. Венгрия – 3 (1), Черногория – 3. Литва – 0 (1), Болгария – 0

Группа J

17:00. Люксембург - Лихтенштейн

22:45. Португалия - Босния и Герцеговина

22:45. Исландия - Словакия

Очки: Португалия - 6, Словакия - 4, Босния и Герцеговина - 3, Исландия - 3, Люксембург - 1, Лихтенштейн - 0.