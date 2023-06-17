ЕВРО-2024: В отборочном раунде состоятся еще 11 матчей

Сегодня завершится третий тур футбольного отборочного раунда ЕВРО-2024.
Как передает Report, всего во второй игровой день в пяти группах состоятся 11 матчей.
Сборная Азербайджана, находящаяся в группе F, примет Эстонию на "Далга Арене". В другом матче этой группы Австрия в гостях сыграет с Бельгией.
Отборочный этап ЕВРО-2024
III тур
17 июня
Группа А
20:00. Норвегия - Шотландия
22:45. Португалия - Босния и Герцеговина
22:45. Кипр - Грузия
Очки: Шотландия - 6, Испания - 3, Норвегия - 1, Грузия - 1 (1 игра), Кипр - 0 (1).
Группа Е
22:45. Албания - Молдова
22:45. Фарерские острова - Чехия
Очки: Чехия – 4, Польша – 3, Молдова – 2. Фарерские острова – 1 (1), Албания – 0 (1)
Группа F
20:00. Азербайджан - Эстония
22:45. Бельгия - Австрия
Очки: Австрия - 6, Бельгия - 3 (1), Швеция - 3, Эстония - 0 (1), Азербайджан - 0
Группа G
22:45 Литва - Болгария
22:45. Черногория Венгрия
Очки: Сербия – 6. Венгрия – 3 (1), Черногория – 3. Литва – 0 (1), Болгария – 0
Группа J
17:00. Люксембург - Лихтенштейн
22:45. Португалия - Босния и Герцеговина
22:45. Исландия - Словакия
Очки: Португалия - 6, Словакия - 4, Босния и Герцеговина - 3, Исландия - 3, Люксембург - 1, Лихтенштейн - 0.