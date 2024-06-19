О нас

ЕВРО-2024: Сегодня стартуют игры второго тура групповой стадии

ЕВРО-2024: Сегодня стартуют игры второго тура групповой стадии Сегодня стартуют игры второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Футбол
19 июня 2024 г. 08:05
ЕВРО-2024: Сегодня стартуют игры второго тура групповой стадии

Сегодня стартуют игры второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Как сообщает Report, первая встреча дня пройдет в Гамбурге между сборными Хорватии и Албании. В первом матче группы B хорваты проиграли Испании со счетом 0:3, а албанцы – Италии со счетом 1:2.

В группе А первая игра второго тура состоится в Штутгарте между Германией и Венгрией. В стартовом матче ЕВРО-2024 "бундестим" одолел Шотландию со счетом 5:1, а венгры уступили швейцарцам со счетом 1:3.

В конце дня в Гельзенкирхене встретятся сборные Шотландии и Швейцарии.

ЕВРО-2024
19 июня, II тур

Группа B

17:00 Хорватия - Албания
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Стадион "Фолькспаркштадион", Гамбург.

Группа А

20:00. Германия - Венгрия
Главный судья: Дэнни Маккели (Нидерланды)
Стадион MHP Arena, Штутгарт.

23:00 Шотландия - Швейцария
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
Стадион "Рейн Энерджи", Кёльн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Qrup mərhələsinin II turunun oyunları start götürür

Самое важное

Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
14 июня 2024 г. 20:03
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
14 июня 2024 г. 14:03
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
12 июня 2024 г. 15:02
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
12 июня 2024 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi