ЕВРО-2024: Сегодня стартуют игры второго тура групповой стадии

Сегодня стартуют игры второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Сегодня стартуют игры второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Как сообщает Report , первая встреча дня пройдет в Гамбурге между сборными Хорватии и Албании. В первом матче группы B хорваты проиграли Испании со счетом 0:3, а албанцы – Италии со счетом 1:2.

В группе А первая игра второго тура состоится в Штутгарте между Германией и Венгрией. В стартовом матче ЕВРО-2024 "бундестим" одолел Шотландию со счетом 5:1, а венгры уступили швейцарцам со счетом 1:3.

В конце дня в Гельзенкирхене встретятся сборные Шотландии и Швейцарии.

ЕВРО-2024

19 июня, II тур

Группа B

17:00 Хорватия - Албания

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Стадион "Фолькспаркштадион", Гамбург.

Группа А

20:00. Германия - Венгрия

Главный судья: Дэнни Маккели (Нидерланды)

Стадион MHP Arena, Штутгарт.

23:00 Шотландия - Швейцария

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион "Рейн Энерджи", Кёльн.