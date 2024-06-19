ЕВРО-2024: Сегодня стартуют игры второго тура групповой стадии

Сегодня стартуют игры второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Как сообщает
В группе А первая игра второго тура состоится в Штутгарте между Германией и Венгрией. В стартовом матче ЕВРО-2024 "бундестим" одолел Шотландию со счетом 5:1, а венгры уступили швейцарцам со счетом 1:3.
В конце дня в Гельзенкирхене встретятся сборные Шотландии и Швейцарии.
ЕВРО-2024
19 июня, II тур
Группа B
17:00 Хорватия - Албания
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Стадион "Фолькспаркштадион", Гамбург.
Группа А
20:00. Германия - Венгрия
Главный судья: Дэнни Маккели (Нидерланды)
Стадион MHP Arena, Штутгарт.
23:00 Шотландия - Швейцария
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
Стадион "Рейн Энерджи", Кёльн.