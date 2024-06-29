ЕВРО-2024: Сегодня стартуют игры 1/8 финала

В групповом этапе чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, сегодня стартуют игры 1/8 финала.

В групповом этапе чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, сегодня стартуют игры 1/8 финала.

Как сообщает Report , в первом матче дня встретятся сборные Швейцарии и Италии.

Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, где сойдутся вторые команды группы A и B.

Следующий матч состоится между сборными Германии и Дании.

Хозяева поля являются победителями группы A, а датчане заняли второе место в группе C.

ЕВРО-2024

1/8 финала

29 июня

20:00. Швейцария - Италия

Судья: Шимон Марчиняк (Польша).

Берлин, Олимпийский стадион.

23:00. Германия - Дания

Судья: Майкл Оливер (Англия).

Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк".