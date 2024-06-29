ЕВРО-2024: Сегодня стартуют игры 1/8 финала

В групповом этапе чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, сегодня стартуют игры 1/8 финала.
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Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, где сойдутся вторые команды группы A и B.
Следующий матч состоится между сборными Германии и Дании.
Хозяева поля являются победителями группы A, а датчане заняли второе место в группе C.
ЕВРО-2024
1/8 финала
29 июня
20:00. Швейцария - Италия
Судья: Шимон Марчиняк (Польша).
Берлин, Олимпийский стадион.
23:00. Германия - Дания
Судья: Майкл Оливер (Англия).
Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк".