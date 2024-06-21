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ЕВРО-2024: Сегодня состоятся еще три игры второго тура групповой стадии

ЕВРО-2024: Сегодня состоятся еще три игры второго тура групповой стадии Сегодня стартуют игры второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Футбол
21 июня 2024 г. 08:08
ЕВРО-2024: Сегодня состоятся еще три игры второго тура групповой стадии

Сегодня стартуют игры второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Как сообщает Report, первая встреча дня пройдет в Дюссельдорфе между сборными Словакии и Украины.

Словаки в первом матче группы Е обыграли Бельгию (0:1). Украина же проиграла Румынии (3:0).

В другом матче группы D встретятся национальные команды Польши и Австрии. В первом туре Польша проиграла Нидерландам (1:2), а Австрия проиграла Франции (0:1).

Матч группы D между Нидерландами и Францией станет последним матчем дня. Встреча пройдет в Лейпциге (Германия).

Евро-2024

21 июня

Группа E

17:00 Словакия – Украина

Главный судья: Майкл Оливер (Англия).

Merkur Spiel-Arena (стадион в Дюссельдорфе, Германия).

Группа D

20:00 Польша – Австрия

Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция).

Olympiastadion (Олимпийский Стадион Берлина).

23:00 Нидерланды – Франция

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия).

Red Bull Arena (Лейпциг, Германия).

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Qrup mərhələsinin II turunda daha üç oyun keçiriləcək

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