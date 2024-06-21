ЕВРО-2024: Сегодня состоятся еще три игры второго тура групповой стадии

Сегодня стартуют игры второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Как сообщает Report, первая встреча дня пройдет в Дюссельдорфе между сборными Словакии и Украины.
Словаки в первом матче группы Е обыграли Бельгию (0:1). Украина же проиграла Румынии (3:0).
В другом матче группы D встретятся национальные команды Польши и Австрии. В первом туре Польша проиграла Нидерландам (1:2), а Австрия проиграла Франции (0:1).
Матч группы D между Нидерландами и Францией станет последним матчем дня. Встреча пройдет в Лейпциге (Германия).
Евро-2024
21 июня
Группа E
17:00 Словакия – Украина
Главный судья: Майкл Оливер (Англия).
Merkur Spiel-Arena (стадион в Дюссельдорфе, Германия).
Группа D
20:00 Польша – Австрия
Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция).
Olympiastadion (Олимпийский Стадион Берлина).
23:00 Нидерланды – Франция
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия).
Red Bull Arena (Лейпциг, Германия).