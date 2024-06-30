ЕВРО-2024: Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
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Англичане вышли в плей-офф как лидеры группы C, словаки оказались в числе четырех команд, вышедших в 1/8 финала с третьего места. Начало матча на "Фельтинс Арене" в Гельзенкирхене запланировано на 20:00.
Во втором матче дня встретятся сборные Испании и Грузии. Игра на стадионе "Рейн Энерги" в Кельне начнется в 23:00. Испания вышла в 1/8 финала как лидер группы B, грузинская команда заняла третье место в группе F.
ЕВРО-2024
1/8 финала
30 июня
20:00. Англия - Словакия
Судья: Халил Умут Мелер (Турция)
"Фельтинс Арена", Гельзенкирхен
23:00. Испания - Грузия
Судья: Франсуа Летексье (Франция)
"Рейн Энерги", Кельн.