ЕВРО-2024: Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Как сообщает Report , в первой встрече дня сойдутся сборные Англии и Словакии.

Англичане вышли в плей-офф как лидеры группы C, словаки оказались в числе четырех команд, вышедших в 1/8 финала с третьего места. Начало матча на "Фельтинс Арене" в Гельзенкирхене запланировано на 20:00.

Во втором матче дня встретятся сборные Испании и Грузии. Игра на стадионе "Рейн Энерги" в Кельне начнется в 23:00. Испания вышла в 1/8 финала как лидер группы B, грузинская команда заняла третье место в группе F.

ЕВРО-2024

1/8 финала

30 июня

20:00. Англия - Словакия

Судья: Халил Умут Мелер (Турция)

"Фельтинс Арена", Гельзенкирхен

23:00. Испания - Грузия

Судья: Франсуа Летексье (Франция)

"Рейн Энерги", Кельн.