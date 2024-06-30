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ЕВРО-2024: Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала

ЕВРО-2024: Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Футбол
30 июня 2024 г. 08:00
ЕВРО-2024: Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Как сообщает Report, в первой встрече дня сойдутся сборные Англии и Словакии.

Англичане вышли в плей-офф как лидеры группы C, словаки оказались в числе четырех команд, вышедших в 1/8 финала с третьего места. Начало матча на "Фельтинс Арене" в Гельзенкирхене запланировано на 20:00.

Во втором матче дня встретятся сборные Испании и Грузии. Игра на стадионе "Рейн Энерги" в Кельне начнется в 23:00. Испания вышла в 1/8 финала как лидер группы B, грузинская команда заняла третье место в группе F.

ЕВРО-2024
1/8 финала
30 июня

20:00. Англия - Словакия
Судья: Халил Умут Мелер (Турция)
"Фельтинс Арена", Гельзенкирхен

23:00. Испания - Грузия
Судья: Франсуа Летексье (Франция)
"Рейн Энерги", Кельн.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Bu gün 1/8 final mərhələsinin daha iki matçı keçiriləcək

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