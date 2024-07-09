Евро-2024: Сегодня состоится первая игра полуфинала

Сегодня состоится первая игра полуфинала чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Как сообщает Report, единственный матч дня состоится на "Альянс Арене" в Мюнхене между сборными Испании и Франции.
"Красная фурия" обыграла Германию в 1/4 финала. Французы также одолели Португалию.
Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени. Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.
Отметим, что в другом матче полуфинальной стадии, который состоится завтра встретятся сборные Нидерландов и Англии.
ЕВРО-2024
Полуфинал
9 июля
23:00. Испания - Франция
Судья: Славко Винчич (Словения).
Мюнхен, "Альянс Арена".