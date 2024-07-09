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Евро-2024: Сегодня состоится первая игра полуфинала

Евро-2024: Сегодня состоится первая игра полуфинала Сегодня состоится первая игра полуфинала чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Футбол
9 июля 2024 г. 08:18
Евро-2024: Сегодня состоится первая игра полуфинала

Сегодня состоится первая игра полуфинала чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Как сообщает Report, единственный матч дня состоится на "Альянс Арене" в Мюнхене между сборными Испании и Франции.

"Красная фурия" обыграла Германию в 1/4 финала. Французы также одолели Португалию.

Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени. Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.

Отметим, что в другом матче полуфинальной стадии, который состоится завтра встретятся сборные Нидерландов и Англии.

ЕВРО-2024

Полуфинал

9 июля

23:00. Испания - Франция

Судья: Славко Винчич (Словения).

Мюнхен, "Альянс Арена".

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