ЕВРО-2024: Сегодня пройдут две игры 1/4 финала

Сегодня в Германии будет дан старт играм 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
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"Красная фурия" в 1/8 финала одолела Грузию(4:1), хозяева оказались сильнее Дании (2:0). Встреча, которую называют ранним финалом, пройдет на "МХП Арене" в Штутгарте.
Во втором матче игрового дня сойдутся Португалия и Франция. На предыдущем этапе пиринейцы обыграли Словению (0:0,3:0 по пенальти), французы минимально выиграли у Бельгии (1:0). Встреча пройдет на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.
Отметим, что два других матча 1/4 финала пройдут 6 июля.
ЕВРО-2024
1/4 финала
5 июля
20:00. Испания - Германия
Судья: Энтони Тейлор (Англия)
"МХП Арена", Штутгарт
23:00. Португалия - Франция
Судья: Майкл Оливер (Англия)
"Фолькспаркштадион", Гамбург.