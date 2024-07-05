ЕВРО-2024: Сегодня пройдут две игры 1/4 финала

Сегодня в Германии будет дан старт играм 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Сегодня в Германии будет дан старт играм 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report , сначала состоится матч между сборными Испании и Германии.

"Красная фурия" в 1/8 финала одолела Грузию(4:1), хозяева оказались сильнее Дании (2:0). Встреча, которую называют ранним финалом, пройдет на "МХП Арене" в Штутгарте.

Во втором матче игрового дня сойдутся Португалия и Франция. На предыдущем этапе пиринейцы обыграли Словению (0:0,3:0 по пенальти), французы минимально выиграли у Бельгии (1:0). Встреча пройдет на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

Отметим, что два других матча 1/4 финала пройдут 6 июля.

ЕВРО-2024

1/4 финала

5 июля

20:00. Испания - Германия

Судья: Энтони Тейлор (Англия)

"МХП Арена", Штутгарт

23:00. Португалия - Франция

Судья: Майкл Оливер (Англия)

"Фолькспаркштадион", Гамбург.