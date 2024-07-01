Евро-2024: Сегодня определятся следующие четвертьфиналисты

На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу сегодня определятся следующие четвертьфиналисты.

На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу сегодня определятся следующие четвертьфиналисты.

Как сообщает Report, первый матч дня состоится на стадионе Esprit Arena в Дюссельдорфе между сборными Франции и Бельгии.

Франция вышла в 1/8 финала как вторая команда группы D, а Бельгия – как вторая команда группы E.

В 23:00 по бакинскому времени на стадионе "Frankfurt Arena" встретятся сборные Португалии и Словении. Португалия вышла в 1/8 финала как лидер группы F, а Словения – как лучшая третья команда группы C.

1/8 финала

1 июля

20:00. Франция - Бельгия

Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция).

Дюссельдорф, Esprit Arena (Германия).

23:00. Португалия - Словения

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия).

Франкфурт, Frankfurt Arena (Германия).