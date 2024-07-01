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Евро-2024: Сегодня определятся следующие четвертьфиналисты

Евро-2024: Сегодня определятся следующие четвертьфиналисты На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу сегодня определятся следующие четвертьфиналисты.
Футбол
1 июля 2024 г. 08:00
Евро-2024: Сегодня определятся следующие четвертьфиналисты

На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу сегодня определятся следующие четвертьфиналисты.

Как сообщает Report, первый матч дня состоится на стадионе Esprit Arena в Дюссельдорфе между сборными Франции и Бельгии.

Франция вышла в 1/8 финала как вторая команда группы D, а Бельгия – как вторая команда группы E.

В 23:00 по бакинскому времени на стадионе "Frankfurt Arena" встретятся сборные Португалии и Словении. Португалия вышла в 1/8 финала как лидер группы F, а Словения – как лучшая третья команда группы C.

Евро-2024

1/8 финала

1 июля

20:00. Франция - Бельгия

Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция).

Дюссельдорф, Esprit Arena (Германия).

23:00. Португалия - Словения

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия).

Франкфурт, Frankfurt Arena (Германия).

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