Евро-2024: Сегодня определятся следующие четвертьфиналисты

На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу сегодня определятся следующие четвертьфиналисты.
Как сообщает Report, первый матч дня состоится на стадионе Esprit Arena в Дюссельдорфе между сборными Франции и Бельгии.
Франция вышла в 1/8 финала как вторая команда группы D, а Бельгия – как вторая команда группы E.
В 23:00 по бакинскому времени на стадионе "Frankfurt Arena" встретятся сборные Португалии и Словении. Португалия вышла в 1/8 финала как лидер группы F, а Словения – как лучшая третья команда группы C.Евро-2024
1/8 финала
1 июля
20:00. Франция - Бельгия
Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция).
Дюссельдорф, Esprit Arena (Германия).
23:00. Португалия - Словения
Главный судья: Даниэле Орсато (Италия).
Франкфурт, Frankfurt Arena (Германия).