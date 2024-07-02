ЕВРО-2024: Сегодня определятся последние два четвертьфиналиста

Сегодня на чемпионате Европы по футболу в Германии будут подведены итоги матчей 1/8 финала.
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Румыны завершили групповой этап в качестве лидера группы E, голландцам удалось выйти в плей-офф с третьего места в группе D.
Другой матч состоится между лидером группы D, сборной Австрии и занявшей второе место в группе F Турцией. Игра пройдет на "Ред Булл Арене" в Лейпциге.
ЕВРО-2024
1/8 финала
2 июля
20:00. Румыния - Нидерланды
Судья: Феликс Швайер (Германия)
"Альянц-Арена", Мюнхен
23:00. Австрия - Турция
Судья: Артур Диаш (Португалия)
"Ред Булл Арена", Лейпциг.