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ЕВРО-2024: Сегодня определятся последние два четвертьфиналиста

ЕВРО-2024: Сегодня определятся последние два четвертьфиналиста Сегодня на чемпионате Европы по футболу в Германии будут подведены итоги матчей 1/8 финала.
Футбол
2 июля 2024 г. 08:05
ЕВРО-2024: Сегодня определятся последние два четвертьфиналиста

Сегодня на чемпионате Европы по футболу в Германии будут подведены итоги матчей 1/8 финала.

Как сообщает Report, в первой встрече дня, которая пройден на "Альянц-Арене" в Мюнхене, сойдутся Румыния и Нидерланды.

Румыны завершили групповой этап в качестве лидера группы E, голландцам удалось выйти в плей-офф с третьего места в группе D.

Другой матч состоится между лидером группы D, сборной Австрии и занявшей второе место в группе F Турцией. Игра пройдет на "Ред Булл Арене" в Лейпциге.

ЕВРО-2024
1/8 финала
2 июля

20:00. Румыния - Нидерланды
Судья: Феликс Швайер (Германия)
"Альянц-Арена", Мюнхен

23:00. Австрия - Турция
Судья: Артур Диаш (Португалия)
"Ред Булл Арена", Лейпциг.

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