ЕВРО-2024: Сегодня определятся последние два четвертьфиналиста

Сегодня на чемпионате Европы по футболу в Германии будут подведены итоги матчей 1/8 финала.

Сегодня на чемпионате Европы по футболу в Германии будут подведены итоги матчей 1/8 финала.

Как сообщает Report , в первой встрече дня, которая пройден на "Альянц-Арене" в Мюнхене, сойдутся Румыния и Нидерланды.

Румыны завершили групповой этап в качестве лидера группы E, голландцам удалось выйти в плей-офф с третьего места в группе D.

Другой матч состоится между лидером группы D, сборной Австрии и занявшей второе место в группе F Турцией. Игра пройдет на "Ред Булл Арене" в Лейпциге.

ЕВРО-2024

1/8 финала

2 июля

20:00. Румыния - Нидерланды

Судья: Феликс Швайер (Германия)

"Альянц-Арена", Мюнхен

23:00. Австрия - Турция

Судья: Артур Диаш (Португалия)

"Ред Булл Арена", Лейпциг.