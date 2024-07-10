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ЕВРО-2024: Сегодня определится второй финалист турнира

ЕВРО-2024: Сегодня определится второй финалист турнира Сегодня определится второй финалист организованного в Германии чемпионата Европы по футболу.
Футбол
10 июля 2024 г. 08:00
ЕВРО-2024: Сегодня определится второй финалист турнира

Сегодня определится второй финалист организованного в Германии чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, в полуфинальной встрече сойдутся сборные Нидерландов и Англии.

Англичане в 1/4 финала обыграли швейцарцев в послематчевых пенальти, сборная Нидерландов оказалась сильнее Турции.

Матч на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде будет обслуживать немецкая бригада арбитров под руководством Феликса Швайера.

ЕВРО-2024
Полуфинал
10 июля

23:00. Нидерланды - Англия
Судья: Феликс Швайер (Германия)
"Сигнал Идуна Парк", Дортмунд.

Напомним, что в первой полуфинальной игре Испания обыграла Францию со счетом 2:1.

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