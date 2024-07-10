ЕВРО-2024: Сегодня определится второй финалист турнира

Сегодня определится второй финалист организованного в Германии чемпионата Европы по футболу.

Сегодня определится второй финалист организованного в Германии чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report , в полуфинальной встрече сойдутся сборные Нидерландов и Англии.

Англичане в 1/4 финала обыграли швейцарцев в послематчевых пенальти, сборная Нидерландов оказалась сильнее Турции.

Матч на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде будет обслуживать немецкая бригада арбитров под руководством Феликса Швайера.

ЕВРО-2024

Полуфинал

10 июля

23:00. Нидерланды - Англия

Судья: Феликс Швайер (Германия)

"Сигнал Идуна Парк", Дортмунд.

Напомним, что в первой полуфинальной игре Испания обыграла Францию со счетом 2:1.