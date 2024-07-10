ЕВРО-2024: Сегодня определится второй финалист турнира

Сегодня определится второй финалист организованного в Германии чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает
Англичане в 1/4 финала обыграли швейцарцев в послематчевых пенальти, сборная Нидерландов оказалась сильнее Турции.
Матч на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде будет обслуживать немецкая бригада арбитров под руководством Феликса Швайера.
ЕВРО-2024
Полуфинал
10 июля
23:00. Нидерланды - Англия
Судья: Феликс Швайер (Германия)
"Сигнал Идуна Парк", Дортмунд.
Напомним, что в первой полуфинальной игре Испания обыграла Францию со счетом 2:1.