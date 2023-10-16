ЕВРО-2024: Сегодня две команды могут выйти в финал

Продолжаются матчи в рамках VIII тура отборочного этапа ЕВРО-2024.

Продолжаются матчи в рамках VIII тура отборочного этапа ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, сегодня в трех группах состоятся 7 матчей.

Сборная Азербайджана в группе F сыграет с командой Австрии. В случае победы Австрия станет вторым финалистом в группе F после Бельгии.

В группе B Греция также может выйти в финал, если победит в матче против сборной Нидерландов с разницей минимум в 4 гола.

Евро-2024, отборочный этап

VIII тур

16 октября

Группа B

22:45. Греция – Нидерланды

22:45. Гибралтар - Ирландия

Очки: Франция – 18 очков (6 игр), Греция – 12 (6), Нидерланды – 9 (5), Ирландия – 3 (6), Гибралтар – 0 (5)

Группа F

20:00. Азербайджан – Австрия

22:45. Бельгия – Швеция

Очки: Бельгия – 16 (6), Австрия – 13 (6), Швеция – 6 (5), Азербайджан – 4 (5), Эстония – 1 (6)

Группа J

22:45. Босния и Герцеговина – Португалия

22:45. Исландия - Лихтенштейн

22:45. Люксембург – Словакия

Очки: Португалия – 21 (7), Словакия – 13 (7), Люксембург – 11 (7), Босния и Герцеговина – 9 (7), Исландия – 7 (7), Лихтенштейн – 0 (7)