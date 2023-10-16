ЕВРО-2024: Сегодня две команды могут выйти в финал

Продолжаются матчи в рамках VIII тура отборочного этапа ЕВРО-2024.
Как сообщает Report, сегодня в трех группах состоятся 7 матчей.
Сборная Азербайджана в группе F сыграет с командой Австрии. В случае победы Австрия станет вторым финалистом в группе F после Бельгии.
В группе B Греция также может выйти в финал, если победит в матче против сборной Нидерландов с разницей минимум в 4 гола.
Евро-2024, отборочный этап
VIII тур
16 октября
Группа B
22:45. Греция – Нидерланды
22:45. Гибралтар - Ирландия
Очки: Франция – 18 очков (6 игр), Греция – 12 (6), Нидерланды – 9 (5), Ирландия – 3 (6), Гибралтар – 0 (5)
Группа F
20:00. Азербайджан – Австрия
22:45. Бельгия – Швеция
Очки: Бельгия – 16 (6), Австрия – 13 (6), Швеция – 6 (5), Азербайджан – 4 (5), Эстония – 1 (6)
Группа J
22:45. Босния и Герцеговина – Португалия
22:45. Исландия - Лихтенштейн
22:45. Люксембург – Словакия
Очки: Португалия – 21 (7), Словакия – 13 (7), Люксембург – 11 (7), Босния и Герцеговина – 9 (7), Исландия – 7 (7), Лихтенштейн – 0 (7)