ЕВРО-2024: Сегодня будут проведены три матча второго тура в группах В и С

ЕВРО-2024: Сегодня будут проведены три матча второго тура в группах В и С

Сегодня состоятся очередные игры второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии.

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Сегодня состоятся очередные игры второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Как сообщает Report , первый матч дня состоится между сборными Словении и Сербии в Мюнхене. В первом туре словенцы сыграли вничью с датчанами в группе С – 1:1, Сербия проиграла Англии со счетом 0:1. В другом матче этой группы сойдутся Дания и Англия, игра пройдет во Франкфурте. Последняя встреча дня состоится в Гельзенкирхене между Испанией и Италией. В первом туре Испания обыграла Хорватию со счетом 3:0, Италия оказалась сильнее Албании - 2:1. ЕВРО-2024

20 июня, II тур

Группа С 17:00. Словения - Сербия

Судья: Иштван Ковач (Румыния)

"Альянц Арена", Мюнхен 20:00. Дания - Англия

Судья: Артур Диаш (Португалия)

"Вальдштадион", Франкфурт Группа В 23:00. Испания - Италия

Судья: Славко Винчич (Словения)

"Фельтинс-Арена", Гельзенкирхен. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram