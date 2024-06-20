ЕВРО-2024: Сегодня будут проведены три матча второго тура в группах В и С

Сегодня состоятся очередные игры второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии.
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В первом туре словенцы сыграли вничью с датчанами в группе С – 1:1, Сербия проиграла Англии со счетом 0:1.
В другом матче этой группы сойдутся Дания и Англия, игра пройдет во Франкфурте.
Последняя встреча дня состоится в Гельзенкирхене между Испанией и Италией.
В первом туре Испания обыграла Хорватию со счетом 3:0, Италия оказалась сильнее Албании - 2:1.
ЕВРО-2024
20 июня, II тур
Группа С
17:00. Словения - Сербия
Судья: Иштван Ковач (Румыния)
"Альянц Арена", Мюнхен
20:00. Дания - Англия
Судья: Артур Диаш (Португалия)
"Вальдштадион", Франкфурт
Группа В
23:00. Испания - Италия
Судья: Славко Винчич (Словения)
"Фельтинс-Арена", Гельзенкирхен.