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ЕВРО-2024: Сегодня будут проведены три матча второго тура в группах В и С

ЕВРО-2024: Сегодня будут проведены три матча второго тура в группах В и С Сегодня состоятся очередные игры второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии.
Футбол
20 июня 2024 г. 08:00
ЕВРО-2024: Сегодня будут проведены три матча второго тура в группах В и С

Сегодня состоятся очередные игры второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии.

Как сообщает Report, первый матч дня состоится между сборными Словении и Сербии в Мюнхене.

В первом туре словенцы сыграли вничью с датчанами в группе С – 1:1, Сербия проиграла Англии со счетом 0:1.

В другом матче этой группы сойдутся Дания и Англия, игра пройдет во Франкфурте.

Последняя встреча дня состоится в Гельзенкирхене между Испанией и Италией.

В первом туре Испания обыграла Хорватию со счетом 3:0, Италия оказалась сильнее Албании - 2:1.

ЕВРО-2024
20 июня, II тур
Группа С

17:00. Словения - Сербия
Судья: Иштван Ковач (Румыния)
"Альянц Арена", Мюнхен

20:00. Дания - Англия
Судья: Артур Диаш (Португалия)
"Вальдштадион", Франкфурт

Группа В

23:00. Испания - Италия
Судья: Славко Винчич (Словения)
"Фельтинс-Арена", Гельзенкирхен.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Qrup mərhələsinin II turunda daha üç oyun keçiriləcək

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