ЕВРО-2024: Сегодня будут проведены последние игры 1/4 финала

В Германии сегодня пройдут последние игры 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

В Германии сегодня пройдут последние игры 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report , первый матч вечера состоится между Англией и Швейцарией на "Эсприт Арене" в Дюссельдорфе.

Сборная Великобритании в 1/8 финала обыграла Словакию со счетом 2:1, Швейцария оказалась сильнее Италии – 2:0. Судить матч будет итальянский арбитр Даниэле Орсато, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по бакинскому времени.

В последнем матче четвертьфинала сборная Турции встретится с Нидерландами. В 1/8 финала сборная Турции победила Австрию (2:1), а Нидерланды разгромили Румынию (3:0).

Матч, который будет обслуживать французский арбитр Клеман Тюрпен, пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

ЕВРО-2024

1/4 финала

6 июля

20:00. Англия - Швейцария

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

"Эсприт Арена", Дюссельдорф

23:00. Нидерланды - Турция

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Олимпийский стадион, Берлин.