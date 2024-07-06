ЕВРО-2024: Сегодня будут проведены последние игры 1/4 финала

В Германии сегодня пройдут последние игры 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
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Сборная Великобритании в 1/8 финала обыграла Словакию со счетом 2:1, Швейцария оказалась сильнее Италии – 2:0. Судить матч будет итальянский арбитр Даниэле Орсато, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по бакинскому времени.
В последнем матче четвертьфинала сборная Турции встретится с Нидерландами. В 1/8 финала сборная Турции победила Австрию (2:1), а Нидерланды разгромили Румынию (3:0).
Матч, который будет обслуживать французский арбитр Клеман Тюрпен, пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 23:00 по бакинскому времени.
ЕВРО-2024
1/4 финала
6 июля
20:00. Англия - Швейцария
Судья: Даниэле Орсато (Италия)
"Эсприт Арена", Дюссельдорф
23:00. Нидерланды - Турция
Судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Олимпийский стадион, Берлин.