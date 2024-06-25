О нас

ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги матчей еще в двух группах

ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги матчей еще в двух группах В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии сегодня будут проведены очередные встречи.
Футбол
25 июня 2024 г. 08:05
ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги матчей еще в двух группах

В рамках третьего тура группового этапа проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу 2024 года сегодня состоятся очередные встречи.

Как сообщает Report, по итогам игрового дня определятся обладатели прямых путевок в 1/8 финала турнира в группах С и D.

Сначала будут проведены матчи в группе D. Лидер сборная Нидерландов (4 очка) встретится с занимающей третье место Австрией (3 очка). В другой игре сойдутся Франция и Польша. Французы набрали 4 очка и занимают второе место в группе, поляки проиграли в обеих встречах и находятся на последнем месте без заработанных баллов.

Оба матча стартуют в 20:00 по бакинскому времени.

Группа D 1 2 3 4 И В Н П Мячи О
1 Нидерланды 0 : 0 25.06 2 : 1 2 1 1 0 2-1 4
2 Франция 0 : 0 1 : 0 25.06 2 1 1 0 1-0 4
3 Австрия 25.06 0 : 1 3 : 1 2 1 0 1 3-2 3
4 Польша 1 : 2 25.06 1 : 3 2 0 0 2 2-5 0

Лидирующая в группе C сборная Англии сразится со Словенией в Берлине. Англичане набрали 4 очка, у Словении в активе всего 2 балла. Следующий матч группы пройдет в Мюнхене. Дания, занимающая второе место, сойдется в противостоянии с Сербией, которая занимает последнее место в группе. У Дании 2 очка, у Сербии - 1.

Обе встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Группа C

 1 2 3 4 И В Н П Мячи О
1 Англия 1 : 1 25.06 1 : 0 2 1 1 0 2-1 4
2 Дания 1 : 1 1 : 1 25.06 2 0 2 0 2-2 2
3 Словения 25.06 1 : 1 1 : 1 2 0 2 0 2-2 2
4 Сербия 0 : 1 25.06 1 : 1 2 0 1 1 1-2 1
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Bu gün D və C qruplarında mübarizəyə yekun vurulacaq

Другие новости из категории

Назван лучший игрок матча между сборными Испании и Албании
Назван лучший игрок матча между сборными Испании и Албании
25 июня 2024 г. 01:40
Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия - Италия
Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия - Италия
25 июня 2024 г. 01:31
ЕВРО-2024: Сборная Италии вырвала ничью в матче с Хорватией и вышла в 1/8 финала
ЕВРО-2024: Сборная Италии вырвала ничью в матче с Хорватией и вышла в 1/8 финала
25 июня 2024 г. 01:06
ЕВРО-2024: Испания обыграла Албанию в последнем туре группового этапа
ЕВРО-2024: Испания обыграла Албанию в последнем туре группового этапа
25 июня 2024 г. 01:00
Хесус Навас стал самым возрастным игроком сборной Испании на крупных турнирах
Хесус Навас стал самым возрастным игроком сборной Испании на крупных турнирах
25 июня 2024 г. 00:51
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Мбаппе сыграет на Евро-2024 в черной маске
Мбаппе сыграет на Евро-2024 в черной маске
24 июня 2024 г. 20:20
Ван Нистелрой может вернуться в Манчестер Юнайтед
Ван Нистелрой может вернуться в "Манчестер Юнайтед"
24 июня 2024 г. 19:45
Защитник Ромы покидает клуб
Защитник "Ромы" покидает клуб
24 июня 2024 г. 18:30
Названы гимнастки, которые представят Азербайджан на международных соревнованиях в России
Названы гимнастки, которые представят Азербайджан на международных соревнованиях в России
24 июня 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi