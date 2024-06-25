ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги матчей еще в двух группах

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии сегодня будут проведены очередные встречи.

В рамках третьего тура группового этапа проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу 2024 года сегодня состоятся очередные встречи.

Как сообщает Report , по итогам игрового дня определятся обладатели прямых путевок в 1/8 финала турнира в группах С и D.

Сначала будут проведены матчи в группе D. Лидер сборная Нидерландов (4 очка) встретится с занимающей третье место Австрией (3 очка). В другой игре сойдутся Франция и Польша. Французы набрали 4 очка и занимают второе место в группе, поляки проиграли в обеих встречах и находятся на последнем месте без заработанных баллов.

Оба матча стартуют в 20:00 по бакинскому времени.

Лидирующая в группе C сборная Англии сразится со Словенией в Берлине. Англичане набрали 4 очка, у Словении в активе всего 2 балла. Следующий матч группы пройдет в Мюнхене. Дания, занимающая второе место, сойдется в противостоянии с Сербией, которая занимает последнее место в группе. У Дании 2 очка, у Сербии - 1.

Обе встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.