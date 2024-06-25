ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги матчей еще в двух группах

В рамках третьего тура группового этапа проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу 2024 года сегодня состоятся очередные встречи.
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Сначала будут проведены матчи в группе D. Лидер сборная Нидерландов (4 очка) встретится с занимающей третье место Австрией (3 очка). В другой игре сойдутся Франция и Польша. Французы набрали 4 очка и занимают второе место в группе, поляки проиграли в обеих встречах и находятся на последнем месте без заработанных баллов.
Оба матча стартуют в 20:00 по бакинскому времени.
|Группа D
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Нидерланды
|0 : 0
|25.06
|2 : 1
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|Франция
|0 : 0
|1 : 0
|25.06
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3
|Австрия
|25.06
|0 : 1
|3 : 1
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4
|Польша
|1 : 2
|25.06
|1 : 3
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Лидирующая в группе C сборная Англии сразится со Словенией в Берлине. Англичане набрали 4 очка, у Словении в активе всего 2 балла. Следующий матч группы пройдет в Мюнхене. Дания, занимающая второе место, сойдется в противостоянии с Сербией, которая занимает последнее место в группе. У Дании 2 очка, у Сербии - 1.
Обе встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.
|
Группа C
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Англия
|1 : 1
|25.06
|1 : 0
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|Дания
|1 : 1
|1 : 1
|25.06
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|3
|Словения
|25.06
|1 : 1
|1 : 1
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|4
|Сербия
|0 : 1
|25.06
|1 : 1
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1