ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги II тура группового этапа

Сегодня будут подведены итоги второго тура группового этапа 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
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В своих первых матчах в группе F грузины уступили туркам (1:3), а чехи не справились с натиском оппонентов из Португалии (1:2).
В другой игре этой группы, которая пройдет в Дортмунде, сборная Турции встретится с Португалией, сильнейший пары обеспечит выход в 1/8 финала.
Последний матч дня пройдет в Кельне. Итоги второго тура будут подведены противостоянием сборных Бельгии и Румынии в группе Е.
Напомним, что в первом матче Бельгия проиграла Словакии (0:1), а Румыния обыграла Украину – 3:0.
ЕВРО-2024
22 июня, II тур
Группа F
17:00. Грузия - Чехия
Судья: Даниэль Циберт (Германия),
"Фолькспаркштадион", Гамбург
20:00. Турция - Португалия
Судья: Феликс Швайер (Германия)
"Сигнал Идуна Парк", Дортмунд
Группа Е
23:00. Бельгия - Румыния
Судья: Шимон Марчиняк (Польша)
Стадион "Рейн Энерги", Кельн.