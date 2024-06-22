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ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги II тура группового этапа

ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги II тура группового этапа Сегодня будут подведены итоги второго тура группового этапа 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Футбол
22 июня 2024 г. 08:00
ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги II тура группового этапа

Сегодня будут подведены итоги второго тура группового этапа 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Как сообщает Report, первая встреча дня состоится в Гамбурге между сборными Грузии и Чехии.

В своих первых матчах в группе F грузины уступили туркам (1:3), а чехи не справились с натиском оппонентов из Португалии (1:2).

В другой игре этой группы, которая пройдет в Дортмунде, сборная Турции встретится с Португалией, сильнейший пары обеспечит выход в 1/8 финала.

Последний матч дня пройдет в Кельне. Итоги второго тура будут подведены противостоянием сборных Бельгии и Румынии в группе Е.

Напомним, что в первом матче Бельгия проиграла Словакии (0:1), а Румыния обыграла Украину – 3:0.

ЕВРО-2024
22 июня, II тур
Группа F

17:00. Грузия - Чехия
Судья: Даниэль Циберт (Германия),
"Фолькспаркштадион", Гамбург

20:00. Турция - Португалия
Судья: Феликс Швайер (Германия)
"Сигнал Идуна Парк", Дортмунд

Группа Е

23:00. Бельгия - Румыния
Судья: Шимон Марчиняк (Польша)
Стадион "Рейн Энерги", Кельн.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Bu gün qrup mərhələsinin II turunun görüşlərinə yekun vurulacaq

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