ЕВРО-2024: Сегодня будет дан старт играм третьего тура

Сегодня будет дан старт играм третьего тур группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Германии.
Как сообщает
Обеспечившая выход в 1/8 финала сборная Германии сыграет со Швейцарией, в другом противостоянии сойдутся команды Шотландии и Венгрии.
Обе игры начнутся в 23:00 по бакинскому времени.
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Группа A
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Германия
|23.06
|5 : 1
|2 : 0
|2
|2
|0
|0
|7-1
|6
|2
|Швейцария
|23.06
|1 : 1
|3 : 1
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|3
|Шотландия
|1 : 5
|1 : 1
|23.06
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|4
|Венгрия
|0 : 2
|1 : 3
|23.06
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0