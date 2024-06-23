ЕВРО-2024: Сегодня будет дан старт играм третьего тура

Сегодня будет дан старт играм третьего тур группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Сегодня будет дан старт играм третьего тур группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Как сообщает Report , в группе А будет проведено два матча.

Обеспечившая выход в 1/8 финала сборная Германии сыграет со Швейцарией, в другом противостоянии сойдутся команды Шотландии и Венгрии.

Обе игры начнутся в 23:00 по бакинскому времени.