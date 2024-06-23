О нас

ЕВРО-2024: Сегодня будет дан старт играм третьего тура

ЕВРО-2024: Сегодня будет дан старт играм третьего тура Сегодня будет дан старт играм третьего тур группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Германии.
Футбол
23 июня 2024 г. 08:00
ЕВРО-2024: Сегодня будет дан старт играм третьего тура

Сегодня будет дан старт играм третьего тур группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Как сообщает Report, в группе А будет проведено два матча.

Обеспечившая выход в 1/8 финала сборная Германии сыграет со Швейцарией, в другом противостоянии сойдутся команды Шотландии и Венгрии.

Обе игры начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Группа A

 1 2 3 4 И В Н П Мячи О
1 Германия 23.06 5 : 1 2 : 0 2 2 0 0 7-1 6
2 Швейцария 23.06 1 : 1 3 : 1 2 1 1 0 4-2 4
3 Шотландия 1 : 5 1 : 1 23.06 2 0 1 1 2-6 1
4 Венгрия 0 : 2 1 : 3 23.06 2 0 0 2 1-5 0
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Qrup mərhələsində III tur başlayır

Самое читаемое

Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
ФотоДелегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
21 июня 2024 г. 16:25
БИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
ФотоБИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
20 июня 2024 г. 22:06
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Азербайджан, Иран и Россия обсудили расширение сотрудничества в области грузоперевозок
Азербайджан, Иран и Россия обсудили расширение сотрудничества в области грузоперевозок
21 июня 2024 г. 16:33
Азербайджан передал Армении останки тел двух военных, найденные на освобожденных территориях
Азербайджан передал Армении останки тел двух военных, найденные на освобожденных территориях
21 июня 2024 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi