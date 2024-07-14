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ЕВРО-2024: Сборную Испании могут оштрафовать за привлечение несовершеннолетних к работе

ЕВРО-2024: Сборную Испании могут оштрафовать за привлечение несовершеннолетних к работе Сборная Испании получила уведомление от немецкого профсоюза о необходимости заменить полузащитника Ламина Ямаля после 90-й минуты финального матча Евро-2024 с командой Англии.
Футбол
14 июля 2024 г. 00:26
ЕВРО-2024: Сборную Испании могут оштрафовать за привлечение несовершеннолетних к работе

Сборная Испании получила уведомление от немецкого профсоюза о необходимости заменить полузащитника Ламина Ямаля после 90-й минуты финального матча Евро-2024 с командой Англии.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Согласно информации, если молодой игрок проведет на поле свыше установленного времени, то испанской федерации футбола придется оплатить штраф в размере 30 тысяч евро за привлечение несовершеннолетних к работе после 23:00 по местному времени. Уточняется, что в Германии лица моложе 18 лет не могут работать после 23:00 в воскресенье, поэтому, если игра не закончится в основное время, Испании придется заменить игрока или заплатить штраф в размере 30 000 евро.

На турнире в Германии футболист провел шесть матчей, забив один гол и оформив три ассиста. В ходе турнира хавбек стал самым молодым автором забитого мяча и голевой передачи в истории европейского турнира.

Отмечается, что 13 июля самому молодому автору гола в истории чемпионата Европы Ямалю исполнилось 17 лет.

Финал ЕВРО-2024 состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине в 23:00 по бакинскому времени.

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