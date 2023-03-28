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ЕВРО-2024: сборная Турции сегодня примет Хорватию

ЕВРО-2024: сборная Турции сегодня примет Хорватию Сегодня состоятся очередные игры второго тура отборочного этапа чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2024 году в Германии.
Футбол
28 марта 2023 г. 07:30
ЕВРО-2024: сборная Турции сегодня примет Хорватию

Сегодня состоятся очередные игры второго тура отборочного этапа чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2024 году в Германии.

Как сообщает Report, в целом в трех группах будет проведено семь матчей.

Сборная Турции, завоевавшая на выезде волевую победу в противостоянии с Арменией, в группе D будет принимать Хорватию.

В группе А сборная Шотландии дома сыграет со сборной Испании. В первом туре обе команды оказались сильнее своих соперников.

Сборная Израиля в группе I на выезде сыграет с фаворитом Швейцарией.

ЕВРО-2024, отборочный этап

II тур

28 марта

Группа А

20:00. Грузия - Норвегия

22:45. Шотландия - Испания

Очки: Испания - 3, Шотландия - 3. Грузия - 0(не проводила игр), Норвегия - 0, Кипр - 0.

Группа D

22:45. Турция - Хорватия

22:45. Уэльс - Латвия

Очки: Турция - 3, Уэльс - 1, Хорватия - 1, Латвия - 0(не проводила игр), Армения - 0.

Группа I

22:45. Швейцария - Израиль

22:45. Румыния - Беларусь

22:45. Косово - Андорра

Очки: Швейцария - 3, Румыния - 3, Косово - 1, Израиль - 1, Андорра - 0, Беларусь - 0.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Türkiyə millisi bu gün Xorvatiyanı qəbul edəcək

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