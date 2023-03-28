ЕВРО-2024: сборная Турции сегодня примет Хорватию

Сегодня состоятся очередные игры второго тура отборочного этапа чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2024 году в Германии.
Как сообщает
Сборная Турции, завоевавшая на выезде волевую победу в противостоянии с Арменией, в группе D будет принимать Хорватию.
В группе А сборная Шотландии дома сыграет со сборной Испании. В первом туре обе команды оказались сильнее своих соперников.
Сборная Израиля в группе I на выезде сыграет с фаворитом Швейцарией.
ЕВРО-2024, отборочный этап
II тур
28 марта
Группа А
20:00. Грузия - Норвегия
22:45. Шотландия - Испания
Очки: Испания - 3, Шотландия - 3. Грузия - 0(не проводила игр), Норвегия - 0, Кипр - 0.
Группа D
22:45. Турция - Хорватия
22:45. Уэльс - Латвия
Очки: Турция - 3, Уэльс - 1, Хорватия - 1, Латвия - 0(не проводила игр), Армения - 0.
Группа I
22:45. Швейцария - Израиль
22:45. Румыния - Беларусь
22:45. Косово - Андорра
Очки: Швейцария - 3, Румыния - 3, Косово - 1, Израиль - 1, Андорра - 0, Беларусь - 0.