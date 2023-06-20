ЕВРО-2024: сборная Турции в домашнем матче обыграла Уэльс

Дан старт играм в рамках IV тура отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу.

Дан старт играм в рамках IV тура отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу.

Как сообщает Report , в пяти группах состоялось 12 матчей.

В группе D сборная Турции обыграла дома сборную Уэльса. После этого результата турецкая команда продолжает лидировать в группе. Самой результативной оказалась встреча между Англией и Северной Македонией. Представители Туманного Альбиона забили в ворота соперников семь безответных мячей. При этом, финалист последнего ЧЕ сборная Франции с трудом одолела в домашнем матче Грецию.

Отборочный раунд ЕВРО-2024

19 июня

Группа В

22:45. Франция - Греция — 1:0

Гол: Килиан Мбаппе, 55' (пен.)

22:45. Ирландия - Гибралтар — 3:0

Голы: Майкл Джонстон, 53', Эван Фергюсон, 59', Адам Ида, 90+2'

Очки: Франция - 12 (провела 4 игры), Греция - 6 (3), Ирландия - 3 (3), Нидерланды - 3 (2), Гибралтар - 0 (4)

Группа С

20:00. Украина - Мальта — 1:0

Гол: Виктор Циканков, 72'

22:45. Англия - Северная Македония — 7:0

Голы: Харри Кейн, 29', 73' (пен.), Букайо Сака, 39', 47', 51', Маркус Рэшфорд, 45', Келвин Филлипс, 64'

Очки: Англия - 12 (провела 4 игры), Украина - 6 (3), Италия - 3 (2), Северная Македония - 3 (3), Мальта - 0 (4)

Группа D

20:00. Армения – Латвия – 2:1

Голы: Наир Тикнизян, 35', Тигран Барсегян, 90+1' (пен.) - Степа Мкртчян, 67' (автогол)

22:45. Турция – Уэльс – 2:0

Голы: Умут Наир, 72', Арда Гюлер, 80'

Очки: Турция - 9 (провела 4 игры), Армения - 6 (3), Хорватия - 4 (2), Уэльс - 4 (4), Латвия - 0 (3)

Группа Н

20:00. Финляндия – Сан-Марино – 6:0

Голы: Глен Камара, 16', Бенджамин Каллман, 39', Даниэль Хаканс, 65', 72', 74', Теему Пукки, 76'

22:45. Словения – Дания – 1:1

Голы: Андраз Спорар, 25' - Расмус Хойлунд, 42'

22:45. Северная Ирландия – Казахстан – 0:1

Гол: Абат Аймбетов, 88'

Очки: Финляндия - 9, Казахстан - 9, Дания - 7, Словения - 7, Северная Ирландия - 3, Сан-Марино - 0

Группа I

22:45. Швейцария – Румыния – 2:2

Голы: Зеки Амдуни, 28', 41' - Валентин Михайла, 89', 90+2'

22:45. Израиль – Андорра – 2:1

Голы: Раз Шломо, 42', Манор Соломон, 61' - Берто Росас, 52'

22:45. Беларусь – Косово – 2:1

Голы: Владислав Морозов, 73', Макс Эбонк, 75' - Ведат Мурики, 87' (пен.)

Очки: Швейцария – 10, Румыния – 8, Израиль – 7, Беларусь – 3, Косово – 3, Андорра – 1.