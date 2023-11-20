ЕВРО-2024: Сборная Сербии вышла в финальную стадию турнира

В рамках последнего, 10-го тура отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу было проведено девять игр в группах A, F, G и J.
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До этого выход в решающую стадию ЕВРО-2024 гарантировали Испания, Шотландия, Австрия, Бельгия, Венгрия, Португалия и Словакия.
В группе F, где выступала сборная Азербайджана, первое место заняла Бельгия, второе - Австрия.
ЕВРО-2024, отборочный раунд
Х тур
19 ноября
Группа А
23:45. Шотландия - Норвегия 3:3
23:45. Испания - Грузия 3:1
Очки: Испания – 21, Шотландия – 17, Норвегия – 11, Грузия – 8, Кипр – 0.
Группа F
21:00. Бельгия - Азербайджан 5:0
21:00. Швеция - Эстония 2:0
Очки: Бельгия – 20, Австрия – 19, Швеция – 10, Азербайджан – 7, Эстония – 1.
Группа G
18:00. Венгрия – Черногория 3:1
18:00. Сербия - Болгария 2:2
Очки: Венгрия – 18, Сербия – 14, Черногория – 11, Литва – 6, Болгария – 4.
Группа J
23:45. Босния и Герцеговина – Словакия 1:2
23:45. Лихтенштейн - Люксембург 0:1
23:45. Португалия - Исландия 2:0
Очки: Португалия – 30, Словакия – 22, Люксембург – 17, Исландия – 10, Босния и Герцеговина – 9, Лихтенштейн – 0.