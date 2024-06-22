ЕВРО-2024: Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче второго тура

Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Как передает Report , встреча на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге завершилась вничью — 1:1.

Счет на 45+4-й минуте открыл нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе, реализовав пенальти. На 59-й минуте чешский форвард Патрик Шик забил ответный мяч и установил окончательный счет.

Напомним, что национальные команды Грузии и Чехии на ЕВРО-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В первом туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).