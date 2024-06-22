О нас

ЕВРО-2024: Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче второго тура

ЕВРО-2024: Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче второго тура Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Футбол
22 июня 2024 г. 19:04
ЕВРО-2024: Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче второго тура

Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Как передает Report, встреча на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге завершилась вничью — 1:1.

Счет на 45+4-й минуте открыл нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе, реализовав пенальти. На 59-й минуте чешский форвард Патрик Шик забил ответный мяч и установил окончательный счет.

Напомним, что национальные команды Грузии и Чехии на ЕВРО-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В первом туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Gürcüstan - Çexiya oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB - 4

Экслюзивные новости

Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08
Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi