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ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана сыграет сегодня с командой Австрии

ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана сыграет сегодня с командой Австрии Сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня очередной матч в отборочном этапе ЕВРО-2024.
Футбол
16 октября 2023 г. 09:21
ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана сыграет сегодня с командой Австрии

Сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня очередной матч в отборочном этапе ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, азербайджанская команда под руководством Джанни Де Бьязи сыграет против команды Австрии.

Матч начнется в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Главным судьей матча станет Аристотелис Диамантопулос. В другом матче группы F Бельгия, обеспечившая себе выход в финальный этап континентального первенства, будет играть с командой Швеции.

ЕВРО-2024, отборочный этап

VIII тур

20:00. Азербайджан - Австрия

Главный судья: Аристотелис Диамантопулос (Греция).

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что после 6 игр в группе Бельгия лидирует с 16 очками. Австрия занимает второе место с 13 очками, Швеция, сыгравшая пять матчей, третье с 6 очками, Азербайджан занимает четвертое место с 4 очками. Эстония с одним очком находится на последнем месте.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Azərbaycan millisi bu gün Avstriyanı qəbul edəcək

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