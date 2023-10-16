ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана сыграет сегодня с командой Австрии

Сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня очередной матч в отборочном этапе ЕВРО-2024.

Сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня очередной матч в отборочном этапе ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, азербайджанская команда под руководством Джанни Де Бьязи сыграет против команды Австрии.

Матч начнется в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Главным судьей матча станет Аристотелис Диамантопулос. В другом матче группы F Бельгия, обеспечившая себе выход в финальный этап континентального первенства, будет играть с командой Швеции.

ЕВРО-2024, отборочный этап

VIII тур

20:00. Азербайджан - Австрия

Главный судья: Аристотелис Диамантопулос (Греция).

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что после 6 игр в группе Бельгия лидирует с 16 очками. Австрия занимает второе место с 13 очками, Швеция, сыгравшая пять матчей, третье с 6 очками, Азербайджан занимает четвертое место с 4 очками. Эстония с одним очком находится на последнем месте.