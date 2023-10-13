ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана сыграет сегодня с Эстонией

Сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня свой очередной матч в отборочном раунде ЕВРО-2024.

Сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня свой очередной матч в отборочном раунде ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, подопечные Джанни де Бьязи сыграют в гостях со сборной Эстонии.

Матч состоится в Таллине, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по бакинскому времени. Главным судьей встречи назначен германский арбитр Роберт Шрёдер.

В другом матче группы F Австрия примет Бельгию. Игра начнется в 22:45.

ЕВРО-2024, отборочный этап

VII тур

20:00. Эстония - Азербайджан

Главный судья: Роберт Шрёдер.

Таллин, "А. Ле Кок Арена".