ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана сыграет сегодня с Эстонией

Сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня свой очередной матч в отборочном раунде ЕВРО-2024.
Как сообщает Report, подопечные Джанни де Бьязи сыграют в гостях со сборной Эстонии.
Матч состоится в Таллине, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по бакинскому времени. Главным судьей встречи назначен германский арбитр Роберт Шрёдер.
В другом матче группы F Австрия примет Бельгию. Игра начнется в 22:45.
ЕВРО-2024, отборочный этап
VII тур
20:00. Эстония - Азербайджан
Главный судья: Роберт Шрёдер.
Таллин, "А. Ле Кок Арена".