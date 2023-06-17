ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана проведет свой очередной отборочный матч

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024.

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, команда под руководством Джанни Де Бьязи примет Эстонию в третьем туре в группе F. Поединок на "Далга Арене" начнется в 20:00.

Отметим, что в предыдущих играх группы сборная Азербайджана проиграла Австрии 1:4 и Швеции 0:5.

Отборочный раунд ЕВРО-2024

Группа F, III тур

17 июня

20:00. Азербайджан - Эстония

Главный судья: Андрей Берка

Баку, "Далга Арена".

Очки: Австрия - 6. Бельгия - 3. Бельгия - 3 (1 игра). Швеция - 3. Эстония - 0 (1 игра). Азербайджан - 0.

В другом матче этой группы между собой встретятся сборные Бельгии и Австрии.