ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана проведет свой очередной отборочный матч

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024.
Как сообщает Report, команда под руководством Джанни Де Бьязи примет Эстонию в третьем туре в группе F. Поединок на "Далга Арене" начнется в 20:00.
Отметим, что в предыдущих играх группы сборная Азербайджана проиграла Австрии 1:4 и Швеции 0:5.
Отборочный раунд ЕВРО-2024
Группа F, III тур
17 июня
20:00. Азербайджан - Эстония
Главный судья: Андрей Берка
Баку, "Далга Арена".
Очки: Австрия - 6. Бельгия - 3. Бельгия - 3 (1 игра). Швеция - 3. Эстония - 0 (1 игра). Азербайджан - 0.
В другом матче этой группы между собой встретятся сборные Бельгии и Австрии.