ЕВРО-2024: Сборная Австрии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Сборная Австрии со счетом 3:2 победила команду Нидерландов в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и вышла в плей-офф турнира, который проходил в Берлине.
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На 6-й минуте мяч в свои ворота забил нападающий сборной Нидерландов Дониелл Мален.
Сборная Австрии, которая заняла первое место в группе D, в 1/8 финала сыграет с командой, занявшей второе место в группе F. В последней также выступают сборные Португалии, Турции, Чехии и Грузии.
Второе место в группе заняла команда Франции, в 1/8 финала турнира ей предстоит провести матч против второй команды группы E, в которой выступают сборные Румынии, Бельгии, Словакии и Украины. Третье место в группе заняла команда Нидерландов, ее соперник по 1/8 финала определится позднее.
Напомним, что ЕВРО-2024 завершится 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.