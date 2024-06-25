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ЕВРО-2024: Сборная Австрии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

ЕВРО-2024: Сборная Австрии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу Сборная Австрии со счетом 3:2 победила команду Нидерландов в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и вышла в плей-офф турнира, который проходил в Берлине.
Футбол
25 июня 2024 г. 22:14
ЕВРО-2024: Сборная Австрии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Сборная Австрии со счетом 3:2 победила команду Нидерландов в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и вышла в плей-офф турнира, который проходил в Берлине.

Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметились Романо Шмид (59-я минута) и Марсель Забитцер (80), у проигравших отличились Коди Гакпо (47) и Мемфис Депай (75).

На 6-й минуте мяч в свои ворота забил нападающий сборной Нидерландов Дониелл Мален.

Сборная Австрии, которая заняла первое место в группе D, в 1/8 финала сыграет с командой, занявшей второе место в группе F. В последней также выступают сборные Португалии, Турции, Чехии и Грузии.

Второе место в группе заняла команда Франции, в 1/8 финала турнира ей предстоит провести матч против второй команды группы E, в которой выступают сборные Румынии, Бельгии, Словакии и Украины. Третье место в группе заняла команда Нидерландов, ее соперник по 1/8 финала определится позднее.

Напомним, что ЕВРО-2024 завершится 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Avstriya və Fransa 1/8 finala vəsiqə qazanıb, Niderland qrup üçüncüsü olub - YENİLƏNİB - 8

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