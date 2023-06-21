ЕВРО-2024: Австрия выиграла дома, а Бельгия и Португалия в гостях

Еще 10 игр IV тура состоялись в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024 по футболу.

Еще 10 игр IV тура состоялись в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024 по футболу.

Как сообщает Report, два матча состоялись в группе F, в которую входит сборная Азербайджана. В оставшемся туре команда Джанни Де Бьязи, Лидер группы Австрия дома обыграла Швецию, забив в ее ворота два безответных гола.

Три дня назад в Баку Эстония, сыгравшая вничью с нашей командой, дома не смогла противостоять Бельгии - 0:3.

Сборная Португалии с трудом обыграла Исландию на выезде. Гол Криштиану Роналду на 89-й минуте принес гостям 3 очка.

Отборочный этап ЕВРО-2024

20 июня

Группа А

22:45. Норвегия – Кипр – 3:0

Очки: Шотландия - 9 очков (3 игры), Грузия - 4 (2), Норвегия - 4 (4), Испания - 3 (2), Кипр - 0 (3)

Группа Е

22:45. Молдова – Польша – 3:2

22:45. Фарерские острова – Албания – 1:3

Очки: Чехия – 7 очков (3 игры), Албания – 6 (3), Польша – 3 (3), Молдова – 5 (4), Фарерские острова – 1 (3).

Группа F

22:45. Австрия — Швеция — 2:0

22:45. Эстония – Бельгия – 0:3

Очки: Австрия - 10 очков (по 4 играм), Бельгия - 7 (3), Швеция - 3 (3), Эстония - 1 (3), Азербайджан - 1 (3)

Группа G

22:45. Венгрия – Литва – 2:0

22:45. Болгария – Сербия – 1:1

Очки: Венгрия - 7 (3 игры), Сербия - 7 очков (3), Черногория - 4 (3), Болгария - 4 (2), Литва - 1 (3)

Группа J

22:45. Исландия – Португалия – 0:1

22:45. Босния и Герцеговина – Люксембург – 0:2

22:45. Лихтенштейн – Словакия – 0:1

Очки: Португалия – 12 очков, Словакия – 10, Люксембург – 7, Босния и Герцеговина – 3, Исландия – 3, Лихтенштейн – 0.