ЕВРО-2024: Сборная Австрии обыграла Польшу в матче второго тура

В Берлине на арене "Олимпиаштадион" прошёл матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Австрии.
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Счет на девятой минуте открыл защитник сборной Австрии Гернот Траунер. На 30-й минуте форвард Кшиштоф Пёнтек сравнял счёт. В первом тайме других голов забито не было.
Вторая половина игры началась с прессинга австрийцев. На 67-й минуте полузащитник Кристоф Баумгартнер вновь вывел их вперёд. Спустя 11 минут нападающий Марко Арнаутович увеличил преимущество своей команды, установив окончательный счёт в игре.
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Группа D
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Австрия
|25.06
|0 : 1
|3 : 1
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|2
|Нидерланды
|25.06
|21.06
|2 : 1
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|Франция
|1 : 0
|21.06
|25.06
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|4
|Польша
|1 : 3
|1 : 2
|25.06
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0