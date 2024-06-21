ЕВРО-2024: Сборная Австрии обыграла Польшу в матче второго тура

В Берлине на арене "Олимпиаштадион" прошёл матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Австрии.

В Берлине на арене "Олимпиаштадион" прошёл матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Австрии.

Как сообщает Report , игра завершилась со счетом 3:1 в пользу австрийцев.

Счет на девятой минуте открыл защитник сборной Австрии Гернот Траунер. На 30-й минуте форвард Кшиштоф Пёнтек сравнял счёт. В первом тайме других голов забито не было.

Вторая половина игры началась с прессинга австрийцев. На 67-й минуте полузащитник Кристоф Баумгартнер вновь вывел их вперёд. Спустя 11 минут нападающий Марко Арнаутович увеличил преимущество своей команды, установив окончательный счёт в игре.