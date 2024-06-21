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ЕВРО-2024: Сборная Австрии обыграла Польшу в матче второго тура

ЕВРО-2024: Сборная Австрии обыграла Польшу в матче второго тура В Берлине на арене "Олимпиаштадион" прошёл матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Австрии.
Футбол
21 июня 2024 г. 22:05
ЕВРО-2024: Сборная Австрии обыграла Польшу в матче второго тура

В Берлине на арене "Олимпиаштадион" прошёл матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Австрии.

Как сообщает Report, игра завершилась со счетом 3:1 в пользу австрийцев.

Счет на девятой минуте открыл защитник сборной Австрии Гернот Траунер. На 30-й минуте форвард Кшиштоф Пёнтек сравнял счёт. В первом тайме других голов забито не было.

Вторая половина игры началась с прессинга австрийцев. На 67-й минуте полузащитник Кристоф Баумгартнер вновь вывел их вперёд. Спустя 11 минут нападающий Марко Арнаутович увеличил преимущество своей команды, установив окончательный счёт в игре.

Группа D

 1 2 3 4 И В Н П Мячи О
1 Австрия 25.06 0 : 1 3 : 1 2 1 0 1 3-2 3
2 Нидерланды 25.06 21.06 2 : 1 1 1 0 0 2-1 3
3 Франция 1 : 0 21.06 25.06 1 1 0 0 1-0 3
4 Польша 1 : 3 1 : 2 25.06 2 0 0 2 2-5 0
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Версия на азербайджанском языке ФотоAVRO-2024: Avstriya Polşa millisini məğlub edib - YENİLƏNİB - 7

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