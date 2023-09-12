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ЕВРО-2024: Португалия забила 9 безответных мячей, Хорватия на выезде победила Армению

ЕВРО-2024: Португалия забила 9 безответных мячей, Хорватия на выезде победила Армению Состоялись очередные матчи VI тура отборочного этапа ЕВРО-2024.
Футбол
12 сентября 2023 г. 01:08
ЕВРО-2024: Португалия забила 9 безответных мячей, Хорватия на выезде победила Армению

Состоялись очередные матчи VI тура отборочного этапа ЕВРО-2024 по футболу.

Как сообщает Report, в двух группах прошли пять поединков.

Фаворит группы D Хорватия, победила Армению.

Лидер группы J сборная Португалии забила 9 безответных мячей в ворота Люксембурга и одержала 6-ю победу подряд.

Отборочный раунд ЕВРО-2024.

VI тур

11 сентября

Группа D

20:00. Армения – Хорватия – 0:1

22:45. Латвия – Уэльс – 0:2

Очки: Хорватия – 10 (4 игры), Турция – 10 (5), Армения – 7 (5), Уэльс – 7 (5), Латвия – 0 (5).

Группа J

22:45. Исландия – Босния и Герцеговина – 1:0

22:45. Португалия – Люксембург – 9:0

22:45. Словакия – Лихтенштейн – 3:0

Очки: Португалия – 18 (6 игр), Словакия – 13 (6), Люксембург – 10 (6), Босния и Герцеговина – 6 (6), Исландия – 6 (6), Лихтенштейн – 0 (6).

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Portuqaliya 9 qolla qalib gəlib, Xorvatiya Ermənistanı səfərdə məğlub edib

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