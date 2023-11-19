ЕВРО-2024: Лукаку оформил покер в игре со сборной Азербайджана

В Брюсселе стартовал матч последнего, 10-го тура отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу между сборными Бельгии и Азербайджана.

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил покер в матче 10-го тура отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу с Азербайджаном.

Как передает командированный в бельгийскую столицу корреспондент Report , опытный бельгиец отличился на 37-й минуте игры.

21:37

В матче 10-го тура отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу между сборными Бельгии и Азербайджана забит третий гол.

Как сообщает командированный в бельгийскую столицу корреспондент Report , на 30-й минуте игры Ромелу Лукаку забил третий мяч в ворота азербайджанской сборной.

21:31

Сборная Бельгии забила второй гол в ворота Азербайджана в матче 10-го тура отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу.

Как передает командированный в бельгийскую столицу корреспондент Report , на 26-й минуте игры Ромелу Лукаку оформил дубль.

Отметим, что за две минуты до этого игрок азербайджанской сборной Эдди Исрафилов был удален с поля после второй желтой карточки.

21:21

В матче 10-го тура отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу между сборными Бельгии и Азербайджана открыт счет.

Как сообщает командированный в бельгийскую столицу корреспондент Report , на 17-й минуте игры отличился форвард бельгийцев Ромелу Лукаку.

21:05

В Брюсселе стартовал матч последнего, 10-го тура отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу между сборными Бельгии и Азербайджана.

Как передает командированный в бельгийскую столицу корреспондент Report , встреча началась с задержкой в 2-3 минуты.

Причиной стала техническая ошибка во время исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Матч обслуживает венгерский арбитр ФИФА Герго Богар.

20:39

Определились стартовые составы сборных Бельгии и Азербайджана, которые встретятся в последнем туре отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу.

Как сообщает командированный в Брюссель корреспондент Report , с первых минут на поле выйдут следующие игроки:

Бельгия: 12. Кун Кастельс, 4. Ваут Фас, 5. Ян Вертонген, 21. Тимоти Кастань, 3. Артюр Теате, 18. Орель Мангаля, 6. Астер Вранкс, 9. Леандро Троссард, 19. Йохан Бакайоко, 7. Жереми Доку, 10. Ромелу Лукаку (к).

Главный тренер: Доменико Тедеско.

Азербайджан: 1. Шахруддин Магомедалиев, 2. Раиль Мамедов, 5. Антон Кривоцюк, 6. Ходжат Хагверди, 3. Эльвин Джафаргулиев, 17. Торал Байрамов, 14. Эдди Исрафилов, 20. Алексей Исаев, 8. Эмин Махмудов (к), 10. Махир Эмрели, 9. Ренат Дадашов.

Главный тренер: Джанни Де Бьязи.

Отметим, что встреча на Стадионе короля Бодуэна в Брюсселе начнется в 21:00 по бакинскому времени. На данный момент сборная Бельгии набрала 17 очков и занимает вторую строчку в группе F. Азербайджан идет четвертым, у него в активе 7 очков.