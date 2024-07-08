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ЕВРО-2024: Определились арбитры матча Испания-Франция

ЕВРО-2024: Определились арбитры матча Испания-Франция Определились арбитры матча Испания-Франция, который состоится в рамках полуфинала чемпионата Европы в Германии.
Футбол
8 июля 2024 г. 10:55
ЕВРО-2024: Определились арбитры матча Испания-Франция

Определились арбитры матча Испания-Франция, который состоится в рамках полуфинала чемпионата Европы в Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА, матч будет обслуживать бригада словенских арбитров.

Главный судья матча - Славко Винчич, в качестве его ассистентов выступят Томаш Кланчик и Андраж Ковачич. Функции четвертого судьи будет выполнять Иван Кружляк.

Судьей VAR станет Нейц Кайтазович, а его помощниками - итальянцы Паоло Валери и Массимилиано Иррати.

Матч между Испанией и Францией состоится 9 июля в 23:00.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: İspaniya - Fransa matçının hakimləri müəyyənləşib

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