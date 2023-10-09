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ЕВРО-2024: Определилась заявка сборной Азербайджана на матчи с Эстонией и Австрией

ЕВРО-2024: Определилась заявка сборной Азербайджана на матчи с Эстонией и Австрией В сборной Азербайджана по футболу объявили состав на матчи отбора ЕВРО-2024 с коллективами из Эстонии и Австрии.
Футбол
9 октября 2023 г. 01:30
ЕВРО-2024: Определилась заявка сборной Азербайджана на матчи с Эстонией и Австрией

В сборной Азербайджана по футболу объявили состав на матчи отбора ЕВРО-2024 с коллективами из Эстонии и Австрии.

Как передает Report, главный тренер Джанни Де Бьязи пригласил в команду 26 игроков:

ИМЯ, ФАМИЛИЯ

КЛУБ

Шахрудин Магомедалиев

"Адана Демирспор" (Турция)

Салахат Агаев

"Сабаил"

Рашад Азизли

"Габала"

Алексей Исаев

"Сабах"

Рустам Ахмедзаде

"Зиря"

Антон Кривоцюк

"Тэджон Хана Ситизен" (Южная Корея)

Нариман Ахундзаде

"Карабах"

Бахтияр Гасаналызаде

"Тузласпор" (Турция)

Джошгун Диниев

"Умранийеспор" (Турция)

Эдди Исрафилов

"Нефтчи"

Эльвин Джамалов

"Сабах"

Эльвин Джафаргулиев

"Карабах"

Эмиль Сафаров

"Габала"

Эмин Махмудов

"Нефтчи"

Филип Озобич

"Нефтчи"

Ходжат Ахверди

"Нефтчи"

Махир Эмрели

"Динамо"(Загреб, Хорватия)

Муса Гурбанлы

"Юргорден" (Швеция)

Озан Джан Кёкчю

"Эйдховен"(Нидерланды)

Гисмят Алыев

"Зиря"

Раиль Мамедов

"Карабах"

Рамиль Шейдаев

"Бурирам Юнайтед" (Таиланд)

Ренат Дадашов

"Хатайспор" (Турция)

Джалал Гусейнов

"Арда" (Болгария)

Торал Байрамов

"Карабах"

Юсиф Набиев

"Сабаил"

Отметим, что матч против сборной Эстонии состоится 13 октября на выезде, а встреча с австрийской командой будет проведена 16 октября на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Azərbaycan millisinin Estoniya və Avstriya ilə oyunları üçün heyəti açıqlanıb

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