ЕВРО-2024: Определилась заявка сборной Азербайджана на матчи с Эстонией и Австрией

В сборной Азербайджана по футболу объявили состав на матчи отбора ЕВРО-2024 с коллективами из Эстонии и Австрии.
Как передает
|
ИМЯ, ФАМИЛИЯ
|
КЛУБ
|
Шахрудин Магомедалиев
|
"Адана Демирспор" (Турция)
|
Салахат Агаев
|
"Сабаил"
|
Рашад Азизли
|
"Габала"
|
Алексей Исаев
|
"Сабах"
|
Рустам Ахмедзаде
|
"Зиря"
|
Антон Кривоцюк
|
"Тэджон Хана Ситизен" (Южная Корея)
|
Нариман Ахундзаде
|
"Карабах"
|
Бахтияр Гасаналызаде
|
"Тузласпор" (Турция)
|
Джошгун Диниев
|
"Умранийеспор" (Турция)
|
Эдди Исрафилов
|
"Нефтчи"
|
Эльвин Джамалов
|
"Сабах"
|
Эльвин Джафаргулиев
|
"Карабах"
|
Эмиль Сафаров
|
"Габала"
|
Эмин Махмудов
|
"Нефтчи"
|
Филип Озобич
|
"Нефтчи"
|
Ходжат Ахверди
|
"Нефтчи"
|
Махир Эмрели
|
"Динамо"(Загреб, Хорватия)
|
Муса Гурбанлы
|
"Юргорден" (Швеция)
|
Озан Джан Кёкчю
|
"Эйдховен"(Нидерланды)
|
Гисмят Алыев
|
"Зиря"
|
Раиль Мамедов
|
"Карабах"
|
Рамиль Шейдаев
|
"Бурирам Юнайтед" (Таиланд)
|
Ренат Дадашов
|
"Хатайспор" (Турция)
|
Джалал Гусейнов
|
"Арда" (Болгария)
|
Торал Байрамов
|
"Карабах"
|
Юсиф Набиев
|
"Сабаил"
Отметим, что матч против сборной Эстонии состоится 13 октября на выезде, а встреча с австрийской командой будет проведена 16 октября на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.