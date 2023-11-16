Евро-2024: Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Швеции

Стали известны стартовые составы сборных Азербайджана и Швеции, которые встретятся на отборочном этапе Евро-2024.

Стали известны стартовые составы сборных Азербайджана и Швеции, которые встретятся на отборочном этапе Евро-2024.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем составе:

Азербайджан: 1. Шахруддин Магомедалиев, 2. Рахиль Мамедов, 4. Бахлул Мустафазаде, 5. Антон Кривоцюк, 3. Эльвин Джафаргулиев, 7. Джошгун Диниев, 20. Алексей Исаев, 8. Эмин Махмудов (к), 11. Рамиль Шайдаев, 17. Торал Байрамов, 9. Ренат Дадашов

Главный тренер: Джанни Де Бьязи.

Швеция: 1. Робин Олсен, 13. Кен Сема, 4. Филип Хеландер, 3. Виктор Линделеф (k), 14. Линус Вальгвист, 10. Эмиль Форсберг, 18. Сэмюэл Густафсон, 9. Йенс Каюсте, 19. Маттиас Сванберг, 21. Деян Кулусевски, 17. Виктор Гйокерес

Главный тренер: Янне Андерсон.

Отметим, что встреча стартует в 21:00 на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. По итогам 6 игр сборная Азербайджана, имея в активе 4 очка, заняла 4-е место, а гости, имея 7 очков в активе, расположились на третьем месте.