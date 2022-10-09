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ЕВРО-2024: Определились соперники сборной Азербайджана по футболу

ЕВРО-2024: Определились соперники сборной Азербайджана по футболу В германском Франкфурте прошла жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 по футболу.
Футбол
9 октября 2022 г. 14:59
ЕВРО-2024: Определились соперники сборной Азербайджана по футболу

Во Франкфурте (Германия) прошла жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы 2024 по футболу.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия также определились соперники сборной Азербайджана.

Подопечные Джанни Де Биази выступят в группе F вместе с Бельгией, Австрией, Швецией и Эстонией.

Сборные распределились по группам в следующей форме:

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Сан-Марино.

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Отметим, что сборные, занявшие первые два места в группах на отборочном этапе, напрямую попадут в финальную стадию ЕВРО-2024. Остальные 3 путевки будут определены после матчей между 12 командами, которые не смогли занять первые два места в своей группе, но вышли в плей-офф Лиги Наций.

Сборная Германии сыграет в финальной стадии турнира напрямую, поскольку страна принимает турнир. Вместе с этим Бундестим сыграет со всеми командами группы А дома и в гостях в соответствии с расписанием. Россия не примет участия в квалификации из-за дисквалификации.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Azərbaycan millisinin rəqibləri bəlli olub

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