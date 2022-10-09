ЕВРО-2024: Определились соперники сборной Азербайджана по футболу

Во Франкфурте (Германия) прошла жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы 2024 по футболу.
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Подопечные Джанни Де Биази выступят в группе F вместе с Бельгией, Австрией, Швецией и Эстонией.
Сборные распределились по группам в следующей форме:
Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Сан-Марино.
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
Отметим, что сборные, занявшие первые два места в группах на отборочном этапе, напрямую попадут в финальную стадию ЕВРО-2024. Остальные 3 путевки будут определены после матчей между 12 командами, которые не смогли занять первые два места в своей группе, но вышли в плей-офф Лиги Наций.
Сборная Германии сыграет в финальной стадии турнира напрямую, поскольку страна принимает турнир. Вместе с этим Бундестим сыграет со всеми командами группы А дома и в гостях в соответствии с расписанием. Россия не примет участия в квалификации из-за дисквалификации.