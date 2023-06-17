ЕВРО-2024: названы стартовые составы сборных Азербайджана и Эстонии

Названы составы сборных Азербайджана и Эстонии, который сойдутся сегодня на "Далга Арене" в Баку в рамках отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Названы составы сборных Азербайджана и Эстонии, который сойдутся сегодня на "Далга Арене" в Баку в рамках отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Как сообщает Report , с первых минут на поле выйдут следующие игроки:

Азербайджан: 12. Шахрудин Магомедалиев, 4. Бахлул Мустафазаде, 15. Бадави Гусейнов, 6. Ходжат Хагверди, 3. Эльвин Джафаргулиев, 8. Эмин Махмудов (к), 20. Алексей Исаев, 16. Эльвин Джамалов, 9. Ренат Дадашов, 10. Махир Эмрели, 11. Рамиль Шейдаев.

Главный тренер: Джанни Де Бьязи.

Эстония: 12. Карл Якоб Хейн, 2. Мяртен Кууск, 3. Марко Лукка, 4. Маттиас Кяйт, 6. Расмус Питсон, 8. Анри Анье, 14. Константин Васильев (к), 15. Рауно Саппинен, 17. Мартин Миллер, 18. Кароль Мец, 19. Власий Синявский.

Главный тренер: Томас Хэберли.

Отборочный раунд ЕВРО-2024

Группа F, III тур

17 июня

20:00. Азербайджан - Эстония

Главный судья: Андрей Берка (Чехия)

"Далга Арена", Баку.

Турнирная таблица: Австрия - 6, Бельгия - 3 (провела 1 игру), Швеция - 3, Эстония - 0 (провела 1 игру), Азербайджан - 0.