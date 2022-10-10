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Евро-2024: Обнародован календарь игр сборной Азербайджана

Евро-2024: Обнародован календарь игр сборной Азербайджана Определено время первого матча сборной Азербайджана в отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года.
Футбол
10 октября 2022 г. 14:18
Евро-2024: Обнародован календарь игр сборной Азербайджана

Обнародован календарь игр сборной Азербайджана на отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года.

Как сообщает Report, подопечные Джанни Де Бьязи сыграют с Австрией на выезде 24 марта 2023 года.

16 октября национальная сборная сыграет с австрийской командой в Баку.

Сборная Азербайджана 9 сентября проведет на домашнем поле матч с Бельгией, а 19 ноября встретится с тем же соперником на выезде.

Евро-2024, отборочный этап

Матч I, 24 марта

22:45. Австрия-Азербайджан

Матч II, 27 марта

23:45. Швеция-Азербайджан

Матч III, 17 июня

21:00. Азербайджан-Эстония

Матч IV, 9 сентября

21:00. Азербайджан - Бельгия

Матч V, 13 октября

22:45. Эстония Азербайджан

Матч VI, 16 октября

21:00. Азербайджан - Австрия

Матч VII, 16 ноября

21:00. Азербайджан-Швеция

Матч VIII, 19 ноября

21:00. Бельгия-Азербайджан

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Azərbaycan millisinin oyunlarının təqvimi bəlli olub

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