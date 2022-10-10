Евро-2024: Обнародован календарь игр сборной Азербайджана

Обнародован календарь игр сборной Азербайджана на отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года.
Как сообщает Report, подопечные Джанни Де Бьязи сыграют с Австрией на выезде 24 марта 2023 года.
16 октября национальная сборная сыграет с австрийской командой в Баку.
Сборная Азербайджана 9 сентября проведет на домашнем поле матч с Бельгией, а 19 ноября встретится с тем же соперником на выезде.
Евро-2024, отборочный этап
Матч I, 24 марта
22:45. Австрия-Азербайджан
Матч II, 27 марта
23:45. Швеция-Азербайджан
Матч III, 17 июня
21:00. Азербайджан-Эстония
Матч IV, 9 сентября
21:00. Азербайджан - Бельгия
Матч V, 13 октября
22:45. Эстония Азербайджан
Матч VI, 16 октября
21:00. Азербайджан - Австрия
Матч VII, 16 ноября
21:00. Азербайджан-Швеция
Матч VIII, 19 ноября
21:00. Бельгия-Азербайджан