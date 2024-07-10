ЕВРО-2024: Назван лучший игрок матча между сборными Испании и Франции

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча полуфинала чемпионата Европы 2024 года с командой Франции.

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча полуфинала чемпионата Европы 2024 года с командой Франции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс‑службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Футболист отметился голом с дальней дистанции и был заменен на 89‑й минуте.

Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы. Он отличился в возрасте 16 лет и 362 дней, превзойдя достижение швейцарца Йохана Фонлантена (18 лет и 141 день) на ЕВРО‑2004. Также испанец побил рекорд легендарного бразильца Пеле (17 лет и 244 дней), став самым молодым игроком, сыгравшим в полуфинале международного турнира.

Испанцы в пятый раз сыграют в финале ЕВРО. "Красная фурия" до этого три раза становилась чемпионом Европы и один раз брала серебряные награды континентального первенства.