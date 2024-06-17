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ЕВРО-2024: В матче между сборными Сербии и Англии начался второй тайм

ЕВРО-2024: В матче между сборными Сербии и Англии начался второй тайм В Гельзенкирхене стартовал матч первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Англии.
Футбол
17 июня 2024 г. 00:07
ЕВРО-2024: В матче между сборными Сербии и Англии начался второй тайм

В матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Англии начался второй тайм.

Как сообщает Report, после первой воловины игры англичане ведут со счетом 0:1.

Единственный мяч забил Джуд Беллингем на 13-й минуте.

2024-06-16 23:18

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем открыл счет в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы против Сербии.

Как передает Report, гол был забит на 13-й минуте.

В эти минуты англичане наращивают давление, заставляя сербов допускать ошибки в обороне.

23:01

В Гельзенкирхене стартовал матч первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Англии.

Как сообщает Report, стартовый свисток был дан в 23:01 по бакинскому времени.

Судит встречу итальянский арбитр ФИФА Даниэле Орсато, встреча проходит на "Фельтинс-Арене".

Напомним, что в первой игре группы С Дания сыграла вничью со Словенией – 1:1.

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