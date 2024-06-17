ЕВРО-2024: В матче между сборными Сербии и Англии начался второй тайм

В матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Англии начался второй тайм.
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Единственный мяч забил Джуд Беллингем на 13-й минуте.
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем открыл счет в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы против Сербии.
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В эти минуты англичане наращивают давление, заставляя сербов допускать ошибки в обороне.
В Гельзенкирхене стартовал матч первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Англии.
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Судит встречу итальянский арбитр ФИФА Даниэле Орсато, встреча проходит на "Фельтинс-Арене".
Напомним, что в первой игре группы С Дания сыграла вничью со Словенией – 1:1.