ЕВРО-2024: В матче между сборными Сербии и Англии начался второй тайм

В Гельзенкирхене стартовал матч первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Англии.

В матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Англии начался второй тайм.

Как сообщает Report , после первой воловины игры англичане ведут со счетом 0:1.

Единственный мяч забил Джуд Беллингем на 13-й минуте.

2024-06-16 23:18

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем открыл счет в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы против Сербии.

Как передает Report , гол был забит на 13-й минуте.

В эти минуты англичане наращивают давление, заставляя сербов допускать ошибки в обороне.

23:01

В Гельзенкирхене стартовал матч первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Англии.

Как сообщает Report , стартовый свисток был дан в 23:01 по бакинскому времени.

Судит встречу итальянский арбитр ФИФА Даниэле Орсато, встреча проходит на "Фельтинс-Арене".

Напомним, что в первой игре группы С Дания сыграла вничью со Словенией – 1:1.